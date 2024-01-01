Tavuğun En Faydalı Kısmı Hep Çöpe Gidiyor! Haşlarken Atmayın
Haşlarken atmayın, lezzet bombasıymış
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Pilav, çorba veya farklı yemeklere lezzet katan tavuk suyu, sağlığa olan faydalarıyla ön plana çıkan besinlerden biridir. Ancak genelde marketlerden hazır olarak satın alınır. Evde hazırladığınız tavuğun suyunu çöpe atmadığınızda çok daha sağlıklı bir yemek pişirebilirsiniz.
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Haşlandıktan sonra çöpe atılan tavuk suyu aslında yemeklerin vazgeçilmez lezzet kaynağıdır. Ancak bu işlem için hazır tavuk veya et suyu tercih edilir. Bunun yerine haşladığınız tavukların suyunu saklayabilirsiniz. Taze tavuk suyu hazırlamak uğraştırıcı olabilir. Çöpe atmadığınız tavuk suyunun uzun süre kalıcı olmasını istiyorsanız bu püf noktalara dikkat edin.
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Tavuk suyunun taze, lezzetli ve sağlıklı kalmasını istiyorsanız en faydalı saklama tüyosu dondurmaktır. Dilediğiniz zaman yemeklerin içine ekleyebilirsiniz. İşte tavuk suyunun püf noktaları ve pratik bir tarifi.
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Malzemeler
- Haşlanmış tavuk suyu
- Buz kalıpları
- Saklama kabı
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Tavuk suyunu saklamanın püf noktası, hazırlığın ilk aşamasında başlıyor. İlk olarak haşlayacağınız tavuklara kesinlikle tuz eklememelisiniz. Tavuk suyu soğuduktan sonra buz kalıplarına doldurun.
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Dondurduğunuz tavuk suyunu kalıptan çıkararak buzdolabı poşetinde saklayabilirsiniz. Çorbalara, yemeklere veya pilava ekleyebilirsiniz. Uzmanlar tarafından sağlıksız olduğu vurgulanan tavuk bulyonlar yerine taze tavuk suyu kullanabilirsiniz.
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Tavuk suyu, buzdolabının içerisine ekleniyorsa hava almayan bir kabın içerisinde 2-3 gün saklanabilir. Hava geçirmez kavanozlara eklenerek derin dondurucunun içinde 6 ay muhafaza edebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde tavuğun en değerli kısmından faydalanmış olacaksınız.
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Tavuk suyu neden bu kadar faydalı?
Tavuk suyunun içerdiği amino asitler ve mineraller, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca kolay sindirilebilir ve mideyi rahatlatıcı özelliklere sahiptir. İçerdiği jelatin bu konuda etkili faydalara sahip.
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Kolajen ve glukozamin gibi maddeler içerir. Bu maddeler eklemlerin korunması için büyük önem taşır. İltihaplanmayı azaltabilir ve eklem ağrılarını hafifletebilir. Artrit gibi eklem rahatsızlıkları olan kişiler düzenli olarak tavuk suyu tüketerek problemi azaltabilir.
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Tavuk suyunun kolajen deposu olduğu herkes tarafından biliniyor. Kolajen, cilt sağlığı için önemlidir ve yaşlılık belirtilerini büyük oranda azaltır. Kırışıklıkları hafifletmek ve cildi sıkılaştırmak için mutlaka tavuk suyu tüketin.
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Besleyici bir enerji kaynağı olan tavuk suyunu yorgun hissettiğiniz bir günün akşamında tüketebilirsiniz. Bir kase tavuk suyu, enerji deposunu dolduracaktır. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar ve yaşlıların kemik ve kas sağlığını geliştirir.