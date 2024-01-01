Tavuğun En Faydalı Kısmı Hep Çöpe Gidiyor! Haşlarken Atmayın

Haşlandıktan sonra çöpe atılan tavuk suyu aslında yemeklerin vazgeçilmez lezzet kaynağıdır. Ancak bu işlem için hazır tavuk veya et suyu tercih edilir. Bunun yerine haşladığınız tavukların suyunu saklayabilirsiniz. Taze tavuk suyu hazırlamak uğraştırıcı olabilir. Çöpe atmadığınız tavuk suyunun uzun süre kalıcı olmasını istiyorsanız bu püf noktalara dikkat edin.