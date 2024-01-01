1 Aylık Demir İhtiyacını 1 Günde Karşılıyor!

Güney Asya bölgesine özgü ve diğer adıyla ?meyvelerin kralı? olarak bilinen durian meyvesi keskin ve kökü kokusuyla öne çıkan ancak besin değeri yüksek, aynı zamanda tatlı bir meyvedir. Ülkemizde çok fazla tüketilmese de potasyum, C vitamini ve folat gibi hem vitamin hem de mineral açısından zengin olan Durian 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor.