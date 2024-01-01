1 Aylık Demir İhtiyacını 1 Günde Karşılıyor!
Bu meyvenin faydaları saymak bitmiyor
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Güney Asya bölgesine özgü ve diğer adıyla ?meyvelerin kralı? olarak bilinen durian meyvesi keskin ve kökü kokusuyla öne çıkan ancak besin değeri yüksek, aynı zamanda tatlı bir meyvedir. Ülkemizde çok fazla tüketilmese de potasyum, C vitamini ve folat gibi hem vitamin hem de mineral açısından zengin olan Durian 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor.
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Halk arasında "meyvelerin pahalı kokarcası" olarak da bilinen Güneydoğu Asya?ya özgü olan durian meyvesi Türkiye'de çok sık tüketilmiyor. Ancak bu meyvenin vücuda faydaları saymakla bitmiyor.
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Endonezya'da nadir yetişen durian meyvesinin bir türü, tanesi 1000 dolardan satışa çıkarıldı.
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Lezzetinden çok kokusu ile tanınan Durian meyvesi otellere, otobüslere, metroya ve havalimanlarına getirilmesine izin verilmiyor.
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Bazı bölgelerde cennet ve cehennem meyvesi olarak adlandırılan Durian meyvesi, çiğ olarak yenilecekse soğuk halde yenilmesi önerilir. Bu meyve aynı hoşaflar gibi şekerle kaynatılarak da tüketilebilir.
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UYKUSUZLUK SORUNUNA ÇÖZÜM OLABİLİR Durian meyvesinin içinde triptofan adı verilen bir amino asit bulunur. Bu amino asit, melatonin ve serotonin salgılanmasını destekler.
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Doğal olarak uykunuzu düzene sokmanıza yardımcı olur. Sürekli uykusuzluk çekenler için ideal bir meyve olarak kabul edilir.
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VÜCUDUN DEMİR İHTİYACINI KARŞILAR Healthline yazarlarına göre, manganez açısından zengin durian meyvesi güçlü bir antioksidandır.
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Vücudun ihtiyaç duyduğu 1 aylık demir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini bir günde desteklemeye yardımcı olur.
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KEMİK VE KASLARI GÜÇLENDİRİR Kemik ve kas yapısını güçlendiren bir özelliğe sahip olan durian, vücudu güçlendirir ve hastalıklara karşı bağışıklık kazanmanıza yardımcı olur.
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Bir porsiyon durian meyvesi, vücudun ihtiyacı olan folik asidin %20?sini karşılayabilir. Folik asit, motor hareketlerini geliştirme konusunda etkili olduğu için, durian meyvesi tüketimi bu açıdan da faydalı olabilir.
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MANGANEZ ZENGİNİ Manganez bakımından zengin olan durian meyvesi, bu sayede güçlü bir antioksidandır. Vücudun ihtiyacı olan demir ve kırmızı kan hücre üretimini destekler.
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Eski çağlarda kabuğu kaynatılıp yaraları temizlemek için kullanılırdı. Şimdilerde ise kozmetik ürünlerin içine eklenir. Hücre yenilemesini sağladığından cildin parlaklığını artırır.
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THY UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPMIŞTI 2023 yılının Mart ayında Durian meyvesi ilginç bir olaya daha karışmıştı. Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Barcelona seferini yapan uçağı, Durian meyvesinin kabin içerisine kötü koku vermesi üzerine İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü.