Silahlı Kavgada Ayakkabı Hayatını Kurtardı
Bursa'da seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.
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Edinilen bilgiye göre, semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. (62) ile K.İ. arasında "yer meselesi" yüzünden tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ., tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açtı.
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Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti. K.D.'nin normalde 42 numara giydiği ve 44 numara ayakkabısının ayağında olması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi.
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Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı.
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K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.