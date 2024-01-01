Türkiye'nin En Sinirli İlleri!

İLK SIRADAKİ İL HERKESİ ŞAŞIRTTI Ankete katılan 22 bin kişiye 15 soruluk bir test sunuldu. Sonuçlara göre Sonuçlara göre, testi tamamlayan her yüz Sivaslı'dan 64'ü asabi yanıtlar verdi. Bu oranla Sivas, Türkiye'nin en sinirli ili olarak belirlendi.