Türkiye'nin En Sinirli İlleri!
İlk sıradaki il herkesi şaşırttı
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22 bin kişinin katılımı ile internet üzerinden gerçekleştirilen ankette Türkiye'nin en sinirli illeri açıklandı. İlk sıradaki isim herkesi şaşırtırken; İzmir, Balıkesir, Samsun gibi iller listeye girdi. İşte Türkiye'nin en sinirli illeri...
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İnternet üzerinden yapılan bir araştırma sonucu Türkiye'nin en sinirli illeri açıklandı.
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Bir internet platformunun önderliğinde yapılan ve 22 bin katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, büyükşehirlerde yaşayanlar; küçük şehirlere göre daha fazla sinirli olabiliyor.
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Büyükşehirlerde yaşanan yoğun trafik, nüfus fazlalığı, ulaşım gibi etkenler küçük bölgelere göre büyükşehirlerde sinir düzeyini daha fazla etkilediği ortaya konuldu.
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Fakat tüm bu verilere rağmen listede herkesi şaşırtacak durum yaşandı.
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İLK SIRADAKİ İL HERKESİ ŞAŞIRTTI Ankete katılan 22 bin kişiye 15 soruluk bir test sunuldu. Sonuçlara göre Sonuçlara göre, testi tamamlayan her yüz Sivaslı'dan 64'ü asabi yanıtlar verdi. Bu oranla Sivas, Türkiye'nin en sinirli ili olarak belirlendi.
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Düzenlenen anket sonuçlarına göre Türkiye'nin sinirli illeri şu şekilde;
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1-Sivas: Yüzde 64
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2-Samsun: Yüzde 60
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3- Eskişehir: Yüzde 56
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4- Hatay: Yüzde 53
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5- Ankara: Yüzde 52
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6-Aydın: Yüzde 50
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7-Çanakkale: Yüzde 43
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8-Balıkesir: Yüzde 30
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9-İzmir: Yüzde 29