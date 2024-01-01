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Türkiye'nin En Sinirli İlleri!

İlk sıradaki il herkesi şaşırttı

  1. 22 bin kişinin katılımı ile internet üzerinden gerçekleştirilen ankette Türkiye'nin en sinirli illeri açıklandı. İlk sıradaki isim herkesi şaşırtırken; İzmir, Balıkesir, Samsun gibi iller listeye girdi. İşte Türkiye'nin en sinirli illeri...

    22 bin kişinin katılımı ile internet üzerinden gerçekleştirilen ankette Türkiye'nin en sinirli illeri açıklandı. İlk sıradaki isim herkesi şaşırtırken; İzmir, Balıkesir, Samsun gibi iller listeye girdi. İşte Türkiye'nin en sinirli illeri...

  2. İnternet üzerinden yapılan bir araştırma sonucu Türkiye'nin en sinirli illeri açıklandı.

    İnternet üzerinden yapılan bir araştırma sonucu Türkiye'nin en sinirli illeri açıklandı.

  3. Bir internet platformunun önderliğinde yapılan ve 22 bin katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, büyükşehirlerde yaşayanlar; küçük şehirlere göre daha fazla sinirli olabiliyor.

    Bir internet platformunun önderliğinde yapılan ve 22 bin katılımcıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, büyükşehirlerde yaşayanlar; küçük şehirlere göre daha fazla sinirli olabiliyor.

  4. Büyükşehirlerde yaşanan yoğun trafik, nüfus fazlalığı, ulaşım gibi etkenler küçük bölgelere göre büyükşehirlerde sinir düzeyini daha fazla etkilediği ortaya konuldu.

    Büyükşehirlerde yaşanan yoğun trafik, nüfus fazlalığı, ulaşım gibi etkenler küçük bölgelere göre büyükşehirlerde sinir düzeyini daha fazla etkilediği ortaya konuldu.

  5. Fakat tüm bu verilere rağmen listede herkesi şaşırtacak durum yaşandı.

    Fakat tüm bu verilere rağmen listede herkesi şaşırtacak durum yaşandı.

  6. İLK SIRADAKİ İL HERKESİ ŞAŞIRTTI Ankete katılan 22 bin kişiye 15 soruluk bir test sunuldu. Sonuçlara göre Sonuçlara göre, testi tamamlayan her yüz Sivaslı'dan 64'ü asabi yanıtlar verdi. Bu oranla Sivas, Türkiye'nin en sinirli ili olarak belirlendi.

    İLK SIRADAKİ İL HERKESİ ŞAŞIRTTI Ankete katılan 22 bin kişiye 15 soruluk bir test sunuldu. Sonuçlara göre Sonuçlara göre, testi tamamlayan her yüz Sivaslı'dan 64'ü asabi yanıtlar verdi. Bu oranla Sivas, Türkiye'nin en sinirli ili olarak belirlendi.

  7. Düzenlenen anket sonuçlarına göre Türkiye'nin sinirli illeri şu şekilde;

    Düzenlenen anket sonuçlarına göre Türkiye'nin sinirli illeri şu şekilde;

  8. 1-Sivas: Yüzde 64

    1-Sivas: Yüzde 64

  9. 2-Samsun: Yüzde 60

    2-Samsun: Yüzde 60

  10. 3- Eskişehir: Yüzde 56

    3- Eskişehir: Yüzde 56

  11. 4- Hatay: Yüzde 53

    4- Hatay: Yüzde 53

  12. 5- Ankara: Yüzde 52

    5- Ankara: Yüzde 52

  13. 6-Aydın: Yüzde 50

    6-Aydın: Yüzde 50

  14. 7-Çanakkale: Yüzde 43

    7-Çanakkale: Yüzde 43

  15. 8-Balıkesir: Yüzde 30

    8-Balıkesir: Yüzde 30

  16. 9-İzmir: Yüzde 29

    9-İzmir: Yüzde 29