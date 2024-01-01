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Abisiyle Yan Yana Görenler Ayırt Edemedi!

Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından biri olan Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görenler inanamadı. İşte yan yana görenlerin ayırt edemediği Kenan İmirzalıoğlu ve abisi...

  1. Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından biri olan Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görenler inanamadı. İşte yan yana görenlerin ayırt edemediği Kenan İmirzalıoğlu ve abisi...

    Türkiye'nin en beğenilen oyuncularından biri olan Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görenler inanamadı. İşte yan yana görenlerin ayırt edemediği Kenan İmirzalıoğlu ve abisi...

  2. "Ezel", "Karadayı" ve "Acı Hayat" gibi bir döneme damga vuran yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, başarılı meslek hayatı kadar özel yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

    "Ezel", "Karadayı" ve "Acı Hayat" gibi bir döneme damga vuran yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, başarılı meslek hayatı kadar özel yaşantısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

  3. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile bir ömür boyu mutluluğa "evet" diyen İmirzalıoğlu, 21 Ekim 2020 yılında ilk çocuğu Lalin'in dünyaya gelmesiyle baba olma sevinci yaşamıştı.

    2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile bir ömür boyu mutluluğa "evet" diyen İmirzalıoğlu, 21 Ekim 2020 yılında ilk çocuğu Lalin'in dünyaya gelmesiyle baba olma sevinci yaşamıştı.

  4. Geçtiğimiz yıl ikinci kızı Leyla'nın doğumuyla yeniden baba olma mutluluğunu paylaşan ünlü sanatçı adeta aile saadeti yaşıyor.

    Geçtiğimiz yıl ikinci kızı Leyla'nın doğumuyla yeniden baba olma mutluluğunu paylaşan ünlü sanatçı adeta aile saadeti yaşıyor.

  5. Aile ve özel yaşantısını gözlerden uzakta yaşamaya özen gösteren yakışıklı oyuncu hakkındaki şaşırtan gerçek ise hayranlarını şok etti.

    Aile ve özel yaşantısını gözlerden uzakta yaşamaya özen gösteren yakışıklı oyuncu hakkındaki şaşırtan gerçek ise hayranlarını şok etti.

  6. Abisi olan ünlü oyuncunun Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görenler gözlerine inanamadı.

    Abisi olan ünlü oyuncunun Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görenler gözlerine inanamadı.

  7. Yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı abi kardeşin pozları sosyal medyada gündem oldu.

    Yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı abi kardeşin pozları sosyal medyada gündem oldu.

  8. İşte herkesin merak ettiği Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu...

    İşte herkesin merak ettiği Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu...