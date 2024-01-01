Sahte Zeytinyağı Böyle Anlaşılıyor
Su testi yaparak anlayabilirsiniz
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Sahte zeytinyağını 1 çay bardağı su testi yaparak anlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken zeytinyağını suyla karıştırmak ve sonuca bakmak. İşte sahte zeytinyağı için ipuçları
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Zeytinyağının kıymetli bir besin olması piyasada sahtelerinin de satılmasına neden oluyor. Bu yüzden sahte zeytinyağını anlamanın yollarını derledik. Sadece 1 çay bardağı suyla sahte zeytinyağını anlayabilirsiniz.
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SAHTE ZEYTİNYAĞI İÇİN SU TESTİ
Bir çay bardağı su ile aynı oranda zeytinyağını karıştırın. Gerçek zeytinyağı suyun üstüne çıkacak, hileli zeytinyağı ise büyük oranda suyla karışacak veya dibine çökecektir.
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KOKLAMA YÖNTEMİ
Saf zeytinyağında koku önemlidir. Şişenin kapağı açıldığında çiçek kokusu veya zeytin meyvesine yakın bir kokunun olması gerekiyor.
Boya veya tiner kokusu gibi alakasız bir koku olmamalıdır. Aynı şekilde sirke, küf veya ekşi gibi kokular da olmamalıdır.
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TATMA YÖNTEMİ
Gerçek zeytinyağında biraz acılık vardır. Tadına baktığınızda dilinizde yanma ve acılık hissediyorsanız o zeytinyağı kalitelidir.