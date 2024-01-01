Sahte Zeytinyağı Böyle Anlaşılıyor

KOKLAMA YÖNTEMİ

Saf zeytinyağında koku önemlidir. Şişenin kapağı açıldığında çiçek kokusu veya zeytin meyvesine yakın bir kokunun olması gerekiyor.

Boya veya tiner kokusu gibi alakasız bir koku olmamalıdır. Aynı şekilde sirke, küf veya ekşi gibi kokular da olmamalıdır.