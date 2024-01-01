Depresyona Birebir!
Beynin ödül sistemini harekete geçiriyor
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Çikolata, kakao ağacını, tohumlarından elde edilen bir tatlandırıcı ve lezzetli bir yiyecek olarak biliniyor. Tatlı krizleri için pratik bir çözüm olan bitter çikolatanın vücuda pek çok faydası bulunuyor.
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Magnezyum bakımından zengin olan bitter çikolata, kas fonksiyonları, sinir iletimi ve enerji üretimi gibi birçok vücut fonksiyonu için önemlidir.
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Çikolatanın içerdiği bazı bileşenler, bağırsak sağlığını destekleyebilir ve sindirimi iyileştirebilir.
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Çikolata, serotonin ve endorfin salgısını teşvik edebilir. Bu kimyasallar, ruh halini iyileştiren ve kendimizi daha iyi hissettiren hormonlardır.
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Çikolatalar haz ve tatmin duygusu sağlar ve kendimizi bu lezzetli ikramın tadını çıkarmanın duyusal deneyimi, nostalji anlarını hatırlatarak beynin ödül sistemini harekete geçirir, endorfin salgılar ve ruh halimizi iyileştirir
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1. İYİ HİSSETMENİZE YARDIMCI OLUR Çikolatalar iyi olma hissini teşvik eder: Çikolatalar, nörotransmitter olan ve genel iyi olma ve mutluluk hissini teşvik eden serotonin, dopamin ve endorfin gibi temel bileşiklerin salınımını tetikler.
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2. STRESİ AZALTIR Çikolatalarda bulunan flavonoidler, vücuttaki kortizolün (stres hormonu) varlığını düşürerek stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur.
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3. BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR Çikolataların düzenli ve orta düzeyde tüketilmesinin, beyne giden kan akışını artırdığı için (çikolatadaki flavonoidler tarafından tetiklenir) bilişsel işlevi iyileştirdiğine inanılır.