Türkiye'nin Ünlü Çay Markası İflas Etmek Üzere!
Türkiye?nin köklü çay firmasından kötü haber geldi
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Türkiye?nin köklü çay firmasından kötü haber geldi.
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Türkiye?nin köklü çay firmalarından biri olan Tirebolu 42, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
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1905 yılında kurulan firma, Giresun yöresinin kültürel değerlerini yaşatma amacıyla faaliyet gösteriyordu.
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Ancak, son ekonomik krizler, firmanın finansal yapısını olumsuz etkiledi.
Tirebolu 42, adını Hüseyin Avni Bey?in kurduğu 42. Alay?dan alıyor. Hüseyin Avni Bey, 1876?da Tirebolu?da doğdu ve hayatı boyunca önemli askeri başarılar elde etti. 42. Alay, Sakarya Muharebesi?nde gösterdiği kahramanlıkla bilinir ve bu alayda Hüseyin Avni Bey şehit düşmüştü.
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İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında konkordato kararı verdi. Mahkeme, alacaklıların alacaklarını bildirmesi için 15 gün süre tanıdı. Konkordato komiserliği, alacak bildirimlerinin belirtilen ofis adresine yapılmasını talep etti.
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Alacaklıların, alacaklarını belgeleyerek konkordato komiserliğine bildirmesi gerekiyor. 15 gün içinde yapılmayan bildirimler dikkate alınmayacak. Konkordato süreci, firmanın mali durumunu düzeltmek ve alacaklılara ödeme planı sunmak amacıyla başlatıldı.