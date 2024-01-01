Türkiye'nin Ünlü Çay Markası İflas Etmek Üzere!

Ancak, son ekonomik krizler, firmanın finansal yapısını olumsuz etkiledi.

Tirebolu 42, adını Hüseyin Avni Bey?in kurduğu 42. Alay?dan alıyor. Hüseyin Avni Bey, 1876?da Tirebolu?da doğdu ve hayatı boyunca önemli askeri başarılar elde etti. 42. Alay, Sakarya Muharebesi?nde gösterdiği kahramanlıkla bilinir ve bu alayda Hüseyin Avni Bey şehit düşmüştü.