Estetiğe Doymayan Ünlü İsim Tanınmaz Hale Geldi!
Songül Karlı kimdir?
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Son günlerde yeni imajıyla sıkça adından söz ettiren şarkıcı Songül Karlı, çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışır hale geldi. Songül Karlı son halini sosyal medyasından paylaştı.
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Birçok ünlü isim gibi değişim için operasyon masasına yatan şarkıcı Songül Karlı, estetik işlemlerin ardından görünümünü tamamen değiştirdi. Son halleri ile Hadise'ye benzetilen Songül Karlı, spor yapamaya ve dengeli beslenmeye de dikkat ediyor.
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Son haliyle adından söz ettiren Songül Karlı son olarak fiziğini sergiledi. Üzerine tam oturan elbisesiyle kıvrımlarını sergileyen Karlı yine filtreyi abarttı.
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Songül Karlı'yı görenler "Gerçekle alakan yok", "Yaşlanmak istemiyor musun?", "Kalça, göğüs ve yüz her şey estetik", "Ne güzelsin", "Taş gibisin" yorumlarında bulundu.
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SONGÜL KARLI EV HALİNİ PAYLAŞTI
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Fit görünümü ile beğeni toplayan Karlı, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ev hallerini yayınlayan ünlü şarkıcı Karlı, tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Karlı, paylaşımına "İki çeşit insan vardır... 'İnanmam için görmem gerek' diyenler ve 'Görmem için önce inanmam gerek' diyenler..." notunu yazdı.
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Songül Karlı yeni imajını paylaştığı fotoğraflara 'Eskiler hayranımız oldu, yenilere MERHABA' notunu düştü. Karlı'nın yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetildi.
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Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, adeta bombayı patlattı.