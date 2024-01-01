Estetiğe Doymayan Ünlü İsim Tanınmaz Hale Geldi!

Fatih Karahan: Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama sürüyor
Fatih Karahan: Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama sürüyor
Temmuz ayında en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
Temmuz ayında en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak
AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak
MİT'ten örnek kriptoloji soruları: Vatan için her an her yerde
MİT'ten örnek kriptoloji soruları: Vatan için her an her yerde
18. ayda haber geldi: Depremzede kadının DNA eşlemesi sonuç verdi
18. ayda haber geldi: Depremzede kadının DNA eşlemesi sonuç verdi
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var
Dünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!
Dünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!
Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi önlenecek
Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi önlenecek
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
Terör gazisine çirkin muamele! 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Terör gazisine çirkin muamele! 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Bakan Yardımcısı Turan: Cinsiyet eşitliği ifadesi LGBT'nin simgesi
Bakan Yardımcısı Turan: Cinsiyet eşitliği ifadesi LGBT'nin simgesi
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı
Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!
Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!
7 ayda yaklaşık 130 milyon kişi 'uçtu'
7 ayda yaklaşık 130 milyon kişi 'uçtu'
Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması
Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 136 milyar 515 milyon lira açık verdi
Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 136 milyar 515 milyon lira açık verdi
Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde
Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde
TMO kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
TMO kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: Gündem Instagram
Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: Gündem Instagram
Emeklinin maaş farkı hesaplara yatmaya başladı
Emeklinin maaş farkı hesaplara yatmaya başladı
Gözler yılın üçüncü enflasyon raporunda
Gözler yılın üçüncü enflasyon raporunda
Adana sallandı, Naci Görür uyardı
Adana sallandı, Naci Görür uyardı
Kredi kartında yasal takip yüzde 43 arttı: 891 bin kişiye ulaştı
Kredi kartında yasal takip yüzde 43 arttı: 891 bin kişiye ulaştı
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Kira kontratları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Kira kontratları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
TBMM'ye yazılan ilginç dilekçeler: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
TBMM'ye yazılan ilginç dilekçeler: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama
Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama
'Pahalı' kredide geri ödeme süreci 'yıkıcı' olacak
'Pahalı' kredide geri ödeme süreci 'yıkıcı' olacak
TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada
Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada

Estetiğe Doymayan Ünlü İsim Tanınmaz Hale Geldi!

Songül Karlı kimdir?

  1. Son günlerde yeni imajıyla sıkça adından söz ettiren şarkıcı Songül Karlı, çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışır hale geldi. Songül Karlı son halini sosyal medyasından paylaştı.

    Son günlerde yeni imajıyla sıkça adından söz ettiren şarkıcı Songül Karlı, çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışır hale geldi. Songül Karlı son halini sosyal medyasından paylaştı.

  2. Birçok ünlü isim gibi değişim için operasyon masasına yatan şarkıcı Songül Karlı, estetik işlemlerin ardından görünümünü tamamen değiştirdi. Son halleri ile Hadise'ye benzetilen Songül Karlı, spor yapamaya ve dengeli beslenmeye de dikkat ediyor.

    Birçok ünlü isim gibi değişim için operasyon masasına yatan şarkıcı Songül Karlı, estetik işlemlerin ardından görünümünü tamamen değiştirdi. Son halleri ile Hadise'ye benzetilen Songül Karlı, spor yapamaya ve dengeli beslenmeye de dikkat ediyor.

  3. Son haliyle adından söz ettiren Songül Karlı son olarak fiziğini sergiledi. Üzerine tam oturan elbisesiyle kıvrımlarını sergileyen Karlı yine filtreyi abarttı.

    Son haliyle adından söz ettiren Songül Karlı son olarak fiziğini sergiledi. Üzerine tam oturan elbisesiyle kıvrımlarını sergileyen Karlı yine filtreyi abarttı.

  4. Songül Karlı'yı görenler "Gerçekle alakan yok", "Yaşlanmak istemiyor musun?", "Kalça, göğüs ve yüz her şey estetik", "Ne güzelsin", "Taş gibisin" yorumlarında bulundu.

    Songül Karlı'yı görenler "Gerçekle alakan yok", "Yaşlanmak istemiyor musun?", "Kalça, göğüs ve yüz her şey estetik", "Ne güzelsin", "Taş gibisin" yorumlarında bulundu.

  5. SONGÜL KARLI EV HALİNİ PAYLAŞTI

    SONGÜL KARLI EV HALİNİ PAYLAŞTI

  6. Fit görünümü ile beğeni toplayan Karlı, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ev hallerini yayınlayan ünlü şarkıcı Karlı, tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Fit görünümü ile beğeni toplayan Karlı, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ev hallerini yayınlayan ünlü şarkıcı Karlı, tüm dikkatleri üzerine çekti.

  7. Karlı, paylaşımına "İki çeşit insan vardır... 'İnanmam için görmem gerek' diyenler ve 'Görmem için önce inanmam gerek' diyenler..." notunu yazdı.

    Karlı, paylaşımına "İki çeşit insan vardır... 'İnanmam için görmem gerek' diyenler ve 'Görmem için önce inanmam gerek' diyenler..." notunu yazdı.

  8. Songül Karlı yeni imajını paylaştığı fotoğraflara 'Eskiler hayranımız oldu, yenilere MERHABA' notunu düştü. Karlı'nın yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetildi.

    Songül Karlı yeni imajını paylaştığı fotoğraflara 'Eskiler hayranımız oldu, yenilere MERHABA' notunu düştü. Karlı'nın yeni imajı Seda Sayan, Seray Sever ve Ajda Pekkan gibi birçok ünlü isme benzetildi.

  9. Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, adeta bombayı patlattı.

    Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, adeta bombayı patlattı.