Osmanlı Mutfağından Günümüze Kalan Mucize!

"2 yaş grubunda bir çorba kaşığı kadar tüketilmesi normaldir. Bir çorba kaşığını geçmemek gerekiyor. Bununla birlikte 7 yaş grubundaki çocuklarımıza günde 1 çay bardağı, 1 su bardağı şeklinde verebiliriz. Yaşlılarımız bunu günde 1 su bardağı şeklinde tüketebilirler. Orta yaş grubu 2 ila 3 su bardağı içebilirler. Ürünümüz tamamen saf ve doğaldır. İçerisinde herhangi bir kimyasal madde içermez. Bununla birlikte hem doğal olması hem de bitkisel olması kişinin formuna ve vücut sağlığına çok iyi gelmektedir.