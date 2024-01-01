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Roblox Neden Yasaklandı, Roblox Açılacak Mı?

Roblox'tan ilk açıklama: "Yetkililerle birlikte çalışıyoruz"

  1. Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu (BTK), 7 Ağustos Çarşamba günü Roblox oyununa erişim engeli getirildiğini açıklamıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları bürosu, çocuk istismarına sebebiyet verebilecek içerikler barındırdığı tespit edilen Roblox'un yasaklanmasına karar verilmesini talep etmişti.

    Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu (BTK), 7 Ağustos Çarşamba günü Roblox oyununa erişim engeli getirildiğini açıklamıştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları bürosu, çocuk istismarına sebebiyet verebilecek içerikler barındırdığı tespit edilen Roblox'un yasaklanmasına karar verilmesini talep etmişti.

  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

  3. ROBLOX'TAN İLK AÇIKLAMA Bu gelişmelerin ardından Roblox, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. "YETKİLİLERLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ" Roblox'un paylaşımında, "Türkiye'de Roblox'a erişim engeli geldi. Roblox'u en kısa süre içinde tekrar kullanılabilir hale getirebilmek için ilgili yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de her gün milyonlarca insanın platformumuzu kullandığını ve bunların arasında işlerini Roblox üzerine inşa eden canlı bir geliştirici topluluğunun da bulunduğunu biliyoruz. Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    ROBLOX'TAN İLK AÇIKLAMA Bu gelişmelerin ardından Roblox, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. "YETKİLİLERLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ" Roblox'un paylaşımında, "Türkiye'de Roblox'a erişim engeli geldi. Roblox'u en kısa süre içinde tekrar kullanılabilir hale getirebilmek için ilgili yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de her gün milyonlarca insanın platformumuzu kullandığını ve bunların arasında işlerini Roblox üzerine inşa eden canlı bir geliştirici topluluğunun da bulunduğunu biliyoruz. Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  4. ROBLOX NEDİR? Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını yaratmalarına ve başkaları tarafından yaratılan oyunları oynamalarına olanak tanıyan bir çevrimiçi oyun platformudur. 2006 yılında piyasaya sürülen bu platform, özellikle gençler arasında popülerdir. Roblox'un Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kullanıcıya sahip olduğu tahmin edilmektedir.

    ROBLOX NEDİR? Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını yaratmalarına ve başkaları tarafından yaratılan oyunları oynamalarına olanak tanıyan bir çevrimiçi oyun platformudur. 2006 yılında piyasaya sürülen bu platform, özellikle gençler arasında popülerdir. Roblox'un Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kullanıcıya sahip olduğu tahmin edilmektedir.