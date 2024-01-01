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Bağımlı Bir İlişkide Olduğunuzu Gösteren 5 İşaret

Bu örnekler size tanıdık geliyorsa bağımlı bir ilişkide olabilirsiniz...

  1. TEK BİR NEDEN İÇİN KAVGA EDİYORSUNUZ Kendinizi ?İlişkimiz mükemmel olduğu zamanlar dışında?? veya ?O böyle yapmadığı zamanlarda?? gibi şeyler söylerken bulduğunuzda bağımlı bir ilişkide olabilirsiniz. Belirli durumlarda ve davranışlarda kızdığınızda kavga etme eğiliminde bulunuyorsanız ilişkinizi yeniden gözden geçirin.

    TEK BİR NEDEN İÇİN KAVGA EDİYORSUNUZ Kendinizi ?İlişkimiz mükemmel olduğu zamanlar dışında?? veya ?O böyle yapmadığı zamanlarda?? gibi şeyler söylerken bulduğunuzda bağımlı bir ilişkide olabilirsiniz. Belirli durumlarda ve davranışlarda kızdığınızda kavga etme eğiliminde bulunuyorsanız ilişkinizi yeniden gözden geçirin.

  2. ONAY BEKLİYOR MUSUNUZ? Partnerinizin sizin hakkınızdaki düşünceleri çok önemliyse ve onun dediklerini yapmaya dünden razıysanız bağımlı bir partner olabilirsiniz. Bu durumdan kurtulmak için kendi kararlarınızın her şeyden daha önemli olduğunu ve önceliğin siz olduğunu unutmayın.

    ONAY BEKLİYOR MUSUNUZ? Partnerinizin sizin hakkınızdaki düşünceleri çok önemliyse ve onun dediklerini yapmaya dünden razıysanız bağımlı bir partner olabilirsiniz. Bu durumdan kurtulmak için kendi kararlarınızın her şeyden daha önemli olduğunu ve önceliğin siz olduğunu unutmayın.

  3. ÇOK FAZLA SORUMLULUK ALIYORSUNUZ Partnerinizin hayatıyla ilgillenmeniz ve ihtiyaçlarını gidermek için çabalamanız oldukça normal ancak bunları yaparken çok fazla fedakarlık yapıyor olabilirsiniz. Kontrolde olmak ve ilişkiyi yönlendirmek için çok fazla sorumluluk alıyorsanız bağımlı bir ilişkide olabilirsiniz.

    ÇOK FAZLA SORUMLULUK ALIYORSUNUZ Partnerinizin hayatıyla ilgillenmeniz ve ihtiyaçlarını gidermek için çabalamanız oldukça normal ancak bunları yaparken çok fazla fedakarlık yapıyor olabilirsiniz. Kontrolde olmak ve ilişkiyi yönlendirmek için çok fazla sorumluluk alıyorsanız bağımlı bir ilişkide olabilirsiniz.

  4. ONUN SORUNLARINA ÖNCELİK VERİYORSUNUZ Tüm hayatınızı partnerinizin sorunları, ihtiyaçları, aile problemleri veya arkadaşları üzerine kurmanız bağımlılığın en büyük işaretlerinden biri olabilir. Konuşmalarınız hep onun hayatı üzerine oluyor ve sizin yaşadıklarınız hiç konuşulmuyorsa çok fazla verici davranmış olabilirsiniz.

    ONUN SORUNLARINA ÖNCELİK VERİYORSUNUZ Tüm hayatınızı partnerinizin sorunları, ihtiyaçları, aile problemleri veya arkadaşları üzerine kurmanız bağımlılığın en büyük işaretlerinden biri olabilir. Konuşmalarınız hep onun hayatı üzerine oluyor ve sizin yaşadıklarınız hiç konuşulmuyorsa çok fazla verici davranmış olabilirsiniz.

  5. ONA DANIŞMADAN HAREKET EDEMİYORSUNUZ Kendi kararlarını bir birey olarak almayı bıraktığınız gün, bağımlı bir ilişki içine girmişsiniz demektir. Bir işe başlamadan önce hep partnerinizin fikrini ve onayını almak zorunda hissediyorsanız sağlıksız bir ilişki içinde olabilirsiniz.

    ONA DANIŞMADAN HAREKET EDEMİYORSUNUZ Kendi kararlarını bir birey olarak almayı bıraktığınız gün, bağımlı bir ilişki içine girmişsiniz demektir. Bir işe başlamadan önce hep partnerinizin fikrini ve onayını almak zorunda hissediyorsanız sağlıksız bir ilişki içinde olabilirsiniz.