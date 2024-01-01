Bağımlı Bir İlişkide Olduğunuzu Gösteren 5 İşaret

ONAY BEKLİYOR MUSUNUZ? Partnerinizin sizin hakkınızdaki düşünceleri çok önemliyse ve onun dediklerini yapmaya dünden razıysanız bağımlı bir partner olabilirsiniz. Bu durumdan kurtulmak için kendi kararlarınızın her şeyden daha önemli olduğunu ve önceliğin siz olduğunu unutmayın.