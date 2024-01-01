Hamas'ın Yeni Lideri Savaşı Bitirebilir Mi?
Hamas, siyasi bürosunun başına geçen hafta Tahran'da suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ı getirdi.
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SÜRPRİZ BİR KARAR Hamas, geçen hafta İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucunda öldürülen İsmail Haniye'nin yerine siyasi büro başkanı olarak Yahya Sinvar'ı getirdiğini açıkladı. Bu karar başta Gazze Şeridi olmak üzere pek çokları için büyük bir sürpriz niteliğinde.
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DAHA SERT BİR LİDER Sinvar, geçtiğimiz ay İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen selefi İsmail Haniye'ye göre Hamas'ın silahlı kanadıyla daha yakın bağları olan sert bir lider olarak görülüyor. Bu karardan önce de Sinvar'ın Gazze'de ateşkes ve rehine takası konusunda son sözü söyleyecek kişi olduğu düşünülüyordu. Ancak lider, Gazze'nin derinliklerinde saklanıyor ve arabulucular mesaj alışverişinin birkaç gün sürdüğünü söylüyor.
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İSRAİL'E MEYDAN OKUYAN KARAR Hamas, otuz yıldan uzun bir süredir birçok üst düzey liderinin öldürülmesine rağmen, yüksek düzeyde bir iç uyumu korumayı başardı. İsrail'in en çok arananlar listesinin başında yer alan Sinvar'ın göreve getirilmesi ise bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor. Ancak Hamas, daha önce hiç bu büyüklükte bir krizle karşı karşıya kalmamıştı ve bu krizi planlayan lider şimdi krizin sonuçlarını yönetmekle görevlendirildi.
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İSRAİL'E KARŞI DAHA SERT DURUŞ Haniye, Hamas'ın siyasi kanadının kıdemli isimlerinden biriydi ve bir zamanlar Filistin başbakanı olarak görev yapmış, son yıllarda ise Katar'daki merkezinden grubun işlerini yönetmişti. Hamas her zaman silahlı mücadeleyi savunurken, Haniye ve diğer sürgündeki liderler zaman zaman daha ılımlı bir tavır takınmıştı. Hatta iki devletli bir çözüme açık olduklarını ifade etseler bile İsrail'i resmen tanımayı reddetmişlerdi. Sinvar ise İsrail hapishanelerinde yirmi yıldan fazla süre kalmış ve çatışmanın her iki tarafındaki insanlar arasında ün kazanmıştı.
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GÖLGELERDEN LİDERLİK ETMEK Sinvar'ın Hamas'ı nasıl yöneteceğini tahmin etmek, etrafındaki gizlilik nedeniyle zor. Sinvar, savaşın başlangıcından beri görülmedi ve 7 Ekim'den önce bile nadiren kamuoyuna açık etkinliklerde bulundu. Muhtemelen Hamas'ın tünel ağının derinliklerinde saklanıyor ve dış dünyadan büyük ölçüde kopuk.
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Sinvar'ın savaşın geleceğiyle ilgili genel politikayı belirlemesi ve ateşkes anlaşmasıyla ilgili nihai kararı vermesi bekleniyor. Hamas'ın İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve diğer yerlerdeki günlük operasyonlarının sürgündeki liderleri tarafından yönetileceği tahmin ediliyor.