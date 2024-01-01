Yeniçağa Gölü'nde Alg Patlaması

Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyor
Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyor
Trafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında eylül ayı azami prim artış oranı belli oldu
MEB'den Sözleşmeli öğretmenler için yer değiştirme duyurusu
MEB'den Sözleşmeli öğretmenler için yer değiştirme duyurusu
Bakan müjdeyi verdi! Tarımsal Destek Ödemeleri hesaplara yatıyor
Bakan müjdeyi verdi! Tarımsal Destek Ödemeleri hesaplara yatıyor
Limon fiyatları neden çok yükseldi?
Limon fiyatları neden çok yükseldi?
Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
Ayşenur'un katiline verilen iyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı
Ayşenur'un katiline verilen iyi hal indirimi Yargıtay'a taşındı
Altındağ'da köpek ölümleri: Soruşturma başlatıldı
Altındağ'da köpek ölümleri: Soruşturma başlatıldı
Kasalarca domatesi çöpe döken işletmeye para cezası
Kasalarca domatesi çöpe döken işletmeye para cezası
Ortaöğretim KPSS geç başvuru süresi uzatıldı
Ortaöğretim KPSS geç başvuru süresi uzatıldı
Instagram ne zaman açılacak? Uraloğlu'ndan yeni açıklama
Instagram ne zaman açılacak? Uraloğlu'ndan yeni açıklama
DMM'den 'maymun çiçeği vakası' açıklaması
DMM'den 'maymun çiçeği vakası' açıklaması
Tek gemide 4 farklı sevk sistemi: Sadece Türkiye yapabildi
Tek gemide 4 farklı sevk sistemi: Sadece Türkiye yapabildi
Antalya'da korkutan deprem
Antalya'da korkutan deprem
Kanserde umut veren gelişme
Kanserde umut veren gelişme
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 11 can kaybı
Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 11 can kaybı
12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!
12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!
Emekliye 81 ilde yüzde 50'ye varan indirim
Emekliye 81 ilde yüzde 50'ye varan indirim
TSK'ya dair atama kararı yayımlandı
TSK'ya dair atama kararı yayımlandı
Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
TFF'den Yargıtay açıklaması
TFF'den Yargıtay açıklaması
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor

Yeniçağa Gölü'nde Alg Patlaması

Bolu'nun önemli sulak alanlarından biri olan Yeniçağa Gölü'nün büyük kısmı, alg patlaması nedeniyle yeşil bir görünüme büründü.

  1. İstanbul ile Ankara arasında ulaşımın sağlandığı D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu güzergahında bulunan, her yıl binlerce göçmen kuşun uğrak yeri Yeniçağa Gölü'nün rengi yeşile döndü.

    İstanbul ile Ankara arasında ulaşımın sağlandığı D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu güzergahında bulunan, her yıl binlerce göçmen kuşun uğrak yeri Yeniçağa Gölü'nün rengi yeşile döndü.

  2. Mevsimsel sıcaklığa bağlı gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen yeşil rengi ile Yeniçağa Gölü farklı bir görüntüye kavuştu.

    Mevsimsel sıcaklığa bağlı gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen yeşil rengi ile Yeniçağa Gölü farklı bir görüntüye kavuştu.

  3. Alg patlaması ile yeşile dönen göl yüzeyi havadan drone görüntülendi.

    Alg patlaması ile yeşile dönen göl yüzeyi havadan drone görüntülendi.

  4. Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, yaşanan depremler nedeniyle oluşan Yeniçağa Gölü'nün hem lokasyonu hem de barındırdığı doğal zenginlikler nedeniyle çok önemli olduğunu söyledi.

    Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, yaşanan depremler nedeniyle oluşan Yeniçağa Gölü'nün hem lokasyonu hem de barındırdığı doğal zenginlikler nedeniyle çok önemli olduğunu söyledi.

  5. Ankara ve İstanbul'un arasında yer alan Yeniçağa Gölü'nün aynı zamanda Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olduğunu ifade eden Çağlar, her yıl göç eden binlerce kuşun burada mola verdiğini dile getirdi.

    Ankara ve İstanbul'un arasında yer alan Yeniçağa Gölü'nün aynı zamanda Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olduğunu ifade eden Çağlar, her yıl göç eden binlerce kuşun burada mola verdiğini dile getirdi.

  6. Çağlar, özellikle kuş gözlemi yapmak isteyen doğaseverlerin Yeniçağa Gölü'nü sık sık ziyaret ettiğini anlatarak, "Gölümüz senede bir sefer renk değiştirir. Doğal bir şeydir bu, şu anda turkuaz ve yeşil renklere büründü. Yeniçağ Gölü doğanın bize de lütfettiği, Allah'ın bize lütfettiği güzel bir alan. Onun için burayı görmeyenleri davet ediyorum. Gelsinler, buradaki güzellikleri, temiz havayı, güzel orman havasını, gölümüzün havasını solusunlar diyorum." dedi.

    Çağlar, özellikle kuş gözlemi yapmak isteyen doğaseverlerin Yeniçağa Gölü'nü sık sık ziyaret ettiğini anlatarak, "Gölümüz senede bir sefer renk değiştirir. Doğal bir şeydir bu, şu anda turkuaz ve yeşil renklere büründü. Yeniçağ Gölü doğanın bize de lütfettiği, Allah'ın bize lütfettiği güzel bir alan. Onun için burayı görmeyenleri davet ediyorum. Gelsinler, buradaki güzellikleri, temiz havayı, güzel orman havasını, gölümüzün havasını solusunlar diyorum." dedi.