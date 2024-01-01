Yeniçağa Gölü'nde Alg Patlaması

Çağlar, özellikle kuş gözlemi yapmak isteyen doğaseverlerin Yeniçağa Gölü'nü sık sık ziyaret ettiğini anlatarak, "Gölümüz senede bir sefer renk değiştirir. Doğal bir şeydir bu, şu anda turkuaz ve yeşil renklere büründü. Yeniçağ Gölü doğanın bize de lütfettiği, Allah'ın bize lütfettiği güzel bir alan. Onun için burayı görmeyenleri davet ediyorum. Gelsinler, buradaki güzellikleri, temiz havayı, güzel orman havasını, gölümüzün havasını solusunlar diyorum." dedi.