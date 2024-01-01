Avrupa Yakası'nın Ünlü İsmi Beyin Kanaması Geçirdi!
Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası'nın ünlü ismi, beyin kanaması geçirip konuşma yetisini kaybettiği iddiaları gündemi sarstı.
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Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası'ndaki Gaffur rolü ile hafızalara kazınan Peker Açıkalın, beyin kanaması geçirip konuşma yetisini kaybettiği iddiaları gündemi sarstı. Çıkan haberler sonucunda Peker Açıkalın'ın eşinden ilk açıklama geldi.
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2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve günümüzde de hala ilgiyle izlenen Avrupa Yakası, ekranlara veda ettiğinde herkesi hüzne boğmuştu.
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Oyuncu karakterleriyle de herkesin ilgisini çeken Avrupa Yakası'nda Gaffur rolünü üstlenen Peker Açıkalın'dan hayranlarını telaşlandıran bir haber geldi.
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Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla merak edilen Açıkalın, beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddiaları kısa sürede haberlerde yer aldı.
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Açıkalın'ın eşi konuya ilişkin açıklamaları sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
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"EŞİM GAYET İYİ VE SAĞLIKLI"
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çiğdem Açıkalın "PekerAçıkalın haberleri doğru değil. Evet 4 ay oldu operasyon oldu ancak sağlığı gayet iyi.
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Yazılanlar gibi değil. Lütfen bu asılsız haberlere inanmayın. Eşim gayet iyi ve sağlıklı" ifadelerini kullandı.
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