Teoman'dan Şaşırtan Sözler
Büyük ihtimalle zengin ölmeyeceğim
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Ünlü şarkıcı Teoman Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Zeyno adında kızı olan Teoman, iyi baba olmadığını söylemişti.
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Sanatçı, "Daha doğrusu iyi babayım. İstediğim kadar iyi değilim. Ebeveynlikte insan hep kendini suçlu hissediyor. 'Daha iyi olabilirim' diyor. Daha cıvıl cıvıl baba olmak isterdim" ifadelerini kullandı.
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"BÜYÜK İHTİMALLE ZENGİN ÖLMEYECEĞİM"
Mirasının dörtte birini Çocuk Esirgeme Kurumu'na vasiyet eden Teoman, "Öldüğümde param kalmış olursa... Hepsini kızıma bırakmak zorunda değilim.
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Çünkü bir sürü zengin insan ölüp gidiyor, paralarını damatları yiyor. Büyük ihtimalle ben zengin ölmeyeceğim" şeklinde konuştu.