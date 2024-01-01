Prim Gününe Göre Emekli Maaşı Yolda!

KATSAYI SORUNU ORTADAN KALKMALI

Emekli maaşları hesaplanırken 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere 3 farklı tarihe göre yapılıyor. Bu hesaplamalar üç ayrı kanuna göre yapılıyor.

Dolayısıyla çok değişken olmayan güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranıyla tek bir hesaplama yapılabilir. Böylece çok prim ödeyenin ve çok çalışanın daha yüksek maaş aldığı bir sistem ortaya çıkabilir. Bu sistem emekli olmayı değil çalışmayı da teşvik edecektir.