Doğanın Tansiyon İlacı!
Tıkalı damarları açıyor, kötü kolesterolü düşürüyor
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Türkiye?nin en önemli ovalarından biri olan Çarşamba Ovası'nda şeftali hasadı devam ediyor. Verimin bir önceki yıla göre yüksek olduğu şeftali için üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara giderek mesaiye başlıyor.
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Kilogram fiyatı tarlada 20 TL olan şeftalinin, pazar yerlerinde ve marketlerde kilogram fiyatının 40-50 TL aralığında değişiyor.
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Çarşamba?nın Durakbaşı Mahallesi'nden şeftali üreticisi Okan Pişkin, bu sezon şeftali veriminin geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu ancak fiyatların çiftçilerin beklentilerini karşılamadığını ifade etti.
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PAZARA GİDENE KADAR FİYATI KATLANIYOR 20 dönümlük arazisinden yaklaşık 30 ton civarında hasat elde ettiklerini anlatan üretici Pişkin, ?Şeftalide bu sezon verim gayet iyi.
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Ama fiyat olarak maalesef istenilen düzeyde değil. Geçen sene de kalitesine göre 15-20 TL arasındaydı, bu sene de aynı fiyat. Ürün tarladan çıktıktan sonra pazara gidene kadar fiyatı katlanıyor. Emeğimizin karşılığını hiçbir zaman alamıyoruz ama ona rağmen üretmeye devam ediyoruz" dedi.
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Bölgede geçen haftalarda yaşanan sağanak yağışa bağlı sel baskınları ve fırtınadan tarlasının etkilendiğini ifade eden üretici Okan Pişkin, sağanağın ürünlere zarar verdiğini sözlerine ekledi.
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A VE C VİTAMİNİ DEPOSU Mevsiminde tüketilen şeftalinin vücuda olan faydaları da dikkat çekiyor. Şeftali, günlük A vitamini ihtiyacınızın %6'sını ve günlük C vitamini ihtiyacınızın %15'ini karşılar.
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Bir orta boy şeftali ayrıca günlük %2 veya daha fazla E ve K vitamini, folat, demir, potasyum, magnezyum, fosfor, manganez, çinko ve bakır içerir.
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BAĞIRSAK DOSTU Şeftalideki lif, kabızlığı önleyerek ve sağlıklı sindirimi destekleyerek, kan şekeri seviyelerinin yönetilmesine yardımcı olru. Bağırsaklardaki faydalı bakterileri besler.
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KALP SAĞLIĞINI KORUR Şeftali meyvesi tüketmek yüksek tansiyon ve artan kolesterol seviyeleri gibi kalp hastalıkları geliştirme riskini azaltabililir. Kalp damarlarının tıkanmasını engeller. GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN ÖNEMLİ Şeftalinin içinde bulunan C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. İçindeki antioksidanlar, hücrede oluşan hasarlarla savaşarak, yaşlanmaya ve kansere karşı koruyucu olabilir. Haftada en az iki porsiyon şeftali tüketmek menopoz sonrası kadınları, meme kanseri türlerinden koruyabilir.
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DEMİR DÜZEYİNİ İYİLEŞTİRİR Demir, vücudun hemoglobin (protein) yapması için gereklidir. Hemoglobin, vücutta bulunan tüm hücrelere sağlıklı oksijen taşınmasını sağlamaktadır. Bu sebeple günlük olarak yeterli miktarda demir açısından zengin gıdaları tüketmek önemli olmaktadır. Orta boyutta şeftali meyvesi 0.3 mg demir içermektedir. Şeftali tüketmek, vücuttaki demir seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. ÖNEMLİ! Eğer herhangi bir sağlık probleminiz, düzenli kullanmakta olduğunuz ilaç, kronik rahatsızlık, gebelik durumu ya da alerji söz konusuyla beslenme listesi oluşturmadan önce bir uzmana danışın.