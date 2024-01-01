38 Yaşında Huzurevine Yerleşti!

Yang "İlki, huzurevini merak ediyordum ve gerçekten herkesin söylediği kadar sıkıcı mı olduğunu görmek istedim; ikincisi ise hastayken dinlenip temel sağlık hizmetlerine erişim sağlamak ve sağlıklı beslenmek istedim," açıklamasında bulundu.