38 Yaşında Huzurevine Yerleşti!
Açıkladığı sebep herkesi şaşırttı
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Çinli senarist Ms. Yang, 38 yaşında huzurevinde yaşamayı tercih etti. Yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi görünce neden yerleştiğini açıkladı. İşte Yang'ın 38 yaşında neden huzurevine yerleşmeyi tercih ettiğinin açıklaması.
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Çinli senarist Ms. Yang, 38 yaşından sonra aldığı bir kararla sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Yang, aşırı çalışmanın sonucunda hastalanıp sağlık sorunları yaşayınca hayatını yavaşlatmanın yolunu aramaya başladı.
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Sabah'ta yer alan habere göre; 11 yıldır sinema ve televizyon sektöründe senarist olarak çalışan Yang, ağır çalışma şartlarıyla karşı karşıya kaldı.
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Yoğun iş temposunun sağlığını bozduğunu fark edince dinlenebileceği bir yer aramaya başladı.
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Ailesi vefat etmiş olan senarist, internetten emeklilik evleri hakkında bilgi edinip bu tür bir yaşamı denemeye karar verdi.
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Yang, 6Park News'e verdiği röportajda, "Neden bir otel yerine huzurevini seçtiğimi iki sebeple açıklayabilirim" dedi.
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Yang "İlki, huzurevini merak ediyordum ve gerçekten herkesin söylediği kadar sıkıcı mı olduğunu görmek istedim; ikincisi ise hastayken dinlenip temel sağlık hizmetlerine erişim sağlamak ve sağlıklı beslenmek istedim," açıklamasında bulundu.
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Geçtiğimiz yıl aşırı çalışmanın sonucunda bir ay hastanede yatan Yang, iş ve dinlenme düzeninin düzenli hale geldiğini, her akşam saat 9'da uyuyup sabah erken kalktığını belirtti.
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Günlerini kitap okuyarak, roman yazıp, yaşlılar için anı yazıları yazarak geçiriyor. Yang, yaşlılarla birlikte olmaktan yalnızlık veya sıkıcılık hissetmediğini söyledi. Hayat hakkında yeni bir bakış açısı kazandığını belirten Yang, geleceğe fazla odaklanmadan anı yaşamanın önemini vurguladı.