Göbeklitepe'de Dünya Tarihini Değiştirecek Keşif

Şanlıurfa'ya yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi, arkeolojik alanı olarak kabul edilen Göbeklitepe'de ilginç bir buluşa imza atıldı. 365 'V' sembolü içeren bir taş sütun bulan Edinburgh Üniversitesi ekibi, sembollerin tek bir günü temsil ettiği ve 12 ay + 11 gün içeren bir güneş takvimi olarak işlev görmüş olabileceğini açıkladı.