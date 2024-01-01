Göbeklitepe'de Dünya Tarihini Değiştirecek Keşif
13 bin yıllık güneş takvimi olay oldu
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Şanlıurfa'ya yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan ve dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi, arkeolojik alanı olarak kabul edilen Göbeklitepe'de ilginç bir buluşa imza atıldı. 365 'V' sembolü içeren bir taş sütun bulan Edinburgh Üniversitesi ekibi, sembollerin tek bir günü temsil ettiği ve 12 ay + 11 gün içeren bir güneş takvimi olarak işlev görmüş olabileceğini açıkladı.
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12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'de insanlık tarihini köklü bir şekilde değiştirebilecek yeni bir keşfe imza atıldı.
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Edinburgh Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, M.Ö. 10,000 civarına tarihlenen Göbeklitepe kompleksinde yer alan bir taş sütunu inceledi.
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GÜNEŞ TAKVİMİ OLABİLİR Sütunun üzerinde yer alan 365 adet 'V' sembolünü inceleyen İskoç araştırmacılar, bu sembollerin güneş yılına dayalı bir takvimi temsil ettiğini ve her bir 'V' sembolünün bir gün olarak simgelendiğini ifade etti.
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Öte yandan sütunda güneşi temsil eden bir disk ve Akrep burcuna atıfta bulunan bir akrep sembolü de bulunuyor.
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Bu keşif, tarihte bilinen ilk takvim sistemlerinden biri olabileceği için büyük bir önem taşıyor.
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Edinburgh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Dr. Martin Sweatman'a göre taş sütunlara kazınmış antik zaman ölçe sistemi sadece mevsimleri takip etmenin bir yolu değil aynı zamanda çok daha başka anlamlara sahip olabilir.
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"Göbeklitepe sakinlerinin gökyüzünü dikkatle takip ettikleri anlaşılıyor." ifadelerini kullanan Dr. Sweatman, "Bir kuyrukluyıldız çarpması sonucu dünyaları yerle bir olduğu için bu beklenen bir durum. Bu olay, soğuk iklimle başa çıkmak için tarımın gelişmesine yol açarak medeniyeti tetiklemiş olabilir." şeklinde konuştu.
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Bu durumun yeni bir dinin doğmasına ve soğuk iklimle başa çıkmak için tarımda gelişmelerin motive edilmesine yol açarak uygarlığı tetiklemiş olabileceğini belirten Sweatman, ''Belki de gördüklerini kaydetme girişimleri, binlerce yıl sonra yazının gelişimine doğru atılan ilk adımlardır." diye konuştu.