İbrahim Tatlıses'ten Sert Çıkış!
Babasını yerden yere vuran Dilan Çıtak'a: Evimi bastı ve...
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Babası İbrahim Tatlıses'le kanlı bıçaklı hale gelen ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, geçtiğimiz gün 'Beyaz Masa' programına bağlanarak gözyaşları içerisinde babasıyla gerilimli ilişkisini anlattı. Tatlıses'in evlat ayrımcılığı yaptığını söyleyen Çıtak'ın açıklamaları üzerine İbrahim Tatlıses, sessizliğini bozdu.
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyor. Birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunan baba-kız yeni bir krizle gündeme geldi.
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Tatlıses'in kızını sosyal medya hesabından takipten çıkardığı ve birlikte yer aldığı fotoğrafları sildiği iddia edilirken Dilan Çıtak, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım." şeklinde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çıtak, bu polemiğin ardından kardeşi İdo Tatlıses ile de sosyal medyada takipleşmeyi karşılıklı olarak bıraktı.
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BOMBA İDDİALAR! Aile içindeki kriz büyürken Dilan Çıtak, son olarak 'Beyaz Magazin' programına bağlanıp gözyaşları içinde yaşadığı süreci anlattı. "Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım." diyerek sözlerine başlayan Çıtak, çok konuşulan itiraflarda bulundu.
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"BEDEL ÖDEDİM TABİ Kİ MİRASÇIYIM" Tatlıses soyadının hayatında olumlu anlamda değişim getirmediğini söyleyen Çıtak, şöyle konuştu: "Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Tatlıses soyadını aldıktan sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok. Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Şu an için maddi bir talebim yok. Ama bir bedel ödedim, tabii ki mirasçıyım."
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"BANA BAŞKA ÇOCUKLARI YÜZÜNDEN MOBBİNG UYGULADI" Babasının soyadını kendi isteğiyle almadığını söyleyen Çıtak, "Çıtak soyadımı göğsümü gere gere kullanmaya devam edeceğim. Çünkü ben Çıtak olarak doğdum. Ben kimsenin soyadını almadım. Bana aldırdılar. Kendisi ?Dilan Çıtak benim kızımdır? diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları yanına çağırıp ?Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses?in kızı olmanın bir takım kuralları var? dedi. Davayı da ben açmadım. Kendileri babalık davası açtılar.
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Bana başka çocukları yüzünden de mobbing uyguladı. Evlat ayrımından bahsediyorum. Türkiye?nin yüzde 80?i İbrahim Tatlıses?in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor." dedi.
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"TEK DERDİ İDO!" İbrahim Tatlıses ise kızının bu açıklamalarından sonra programa mesaj yolladı ve "Benim soyadımı kullanmasın! Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey'dir" sözleriyle ateş püskürdü.
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"DERYA TUNA PEŞİMİ BIRAKMIYOR" Dilan Çıtak ise Tatlıses'in mesajı karşısında öfkeden deliye döndü ve "Tabii ki İdo?dur! Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır!" şeklinde konuştu.
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TATLISES SESSİZLİĞİNİ BOZDU Kızının açıklamaları üzerinde sessiz kalmayan İbrahim Tatlıses, Bilal Özcan'a konuştu. "Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiçbir çocuğum böyle bir yalan söylemez." diyerek kızını yalancılıkla suçlayan Tatlıses, şöyle konuştu: " Bodrum?da otursun diye verdiğim evi 6 milyon liraya sattı ve bunları benim iznim ve bilgim olmadan yaptı. Ben sana verdim sen ise sattın. 'Bana kira vereceksin' dedim, evimi bastın, bana televizyon kumandasını fırlattın. Benim eski halim olsaydı bana bunları yapabilir miydin? Derya Hanım benim birimi beş beşimi on beş etmiştir. Derya Hanım'ın adını besmele ile anılması gerekir."
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"BU İDDİALAR YALANDIR" Kızının kendisine 'düşmanca' davrandığını iddia eden ünlü sanatçı "Kendisi ne öyle bir şey bana teklif eder ne de ben ona öyle bir şey derim. Bu iddialar yalandır. Ben hastaneye yattığım zaman Urfa? ki çocuklarım aradı başıma hepsi toplandı ama Dilan yoktu. Bunları nereden çıkartıyor." diyerek sözlerini sürdürdü.