İbrahim Tatlıses'ten Sert Çıkış!

TATLISES SESSİZLİĞİNİ BOZDU Kızının açıklamaları üzerinde sessiz kalmayan İbrahim Tatlıses, Bilal Özcan'a konuştu. "Ben ömrü hayatımda bu kadar rahat ve saygısızca yalan söyleyen birini görmedim çünkü benim hiçbir çocuğum böyle bir yalan söylemez." diyerek kızını yalancılıkla suçlayan Tatlıses, şöyle konuştu: " Bodrum?da otursun diye verdiğim evi 6 milyon liraya sattı ve bunları benim iznim ve bilgim olmadan yaptı. Ben sana verdim sen ise sattın. 'Bana kira vereceksin' dedim, evimi bastın, bana televizyon kumandasını fırlattın. Benim eski halim olsaydı bana bunları yapabilir miydin? Derya Hanım benim birimi beş beşimi on beş etmiştir. Derya Hanım'ın adını besmele ile anılması gerekir."