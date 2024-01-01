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Osmanlı'nın 1920'Li Yıllarına Ait Sabıka Albümü!

Fotoğraftakiler dikkat çekiyor

  1. İstanbul polisinin 1920?li yıllarda kullandığı sabıkalılar albümü ortaya çıktı. Yer alan albümde o dönemin en azılı suçlularının vesikalık fotoğrafları ve isimleri yer alıyor. Cinayet, gasp ve hırsızlık gibi konuların yer aldığı albüm aynı zamanda o dönemin demografik yapısına dair de ipuçları veriyor.

    İstanbul polisinin 1920?li yıllarda kullandığı sabıkalılar albümü ortaya çıktı. Yer alan albümde o dönemin en azılı suçlularının vesikalık fotoğrafları ve isimleri yer alıyor. Cinayet, gasp ve hırsızlık gibi konuların yer aldığı albüm aynı zamanda o dönemin demografik yapısına dair de ipuçları veriyor.

  2. 1920?li yıllarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü suçluların teşhisi ve yakalanması için her sabıkalının vesikalık fotoğraflarından oluşan bir ?Sabıkalılar Albümü kullanıyordu.

    1920?li yıllarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü suçluların teşhisi ve yakalanması için her sabıkalının vesikalık fotoğraflarından oluşan bir ?Sabıkalılar Albümü kullanıyordu.

  3. Eski Yeşilçam filmlerinde de sık görülen bu albüm GBT, parmak izi ve DNA testi gibi yöntemlerin olmadığı bir dönemde kadın ve erkek suçluların teşhisi için kullanılan en etkili yollardan biriydi.

    Eski Yeşilçam filmlerinde de sık görülen bu albüm GBT, parmak izi ve DNA testi gibi yöntemlerin olmadığı bir dönemde kadın ve erkek suçluların teşhisi için kullanılan en etkili yollardan biriydi.

  4. Kimi cinayet, kimi hırsızlık kimi de gasp suçlarından sabıkalı olan isimlerin yer aldığı albüm o dönemki İstanbul?un demografik yapısına dair de ipuçları veriyor.

    Kimi cinayet, kimi hırsızlık kimi de gasp suçlarından sabıkalı olan isimlerin yer aldığı albüm o dönemki İstanbul?un demografik yapısına dair de ipuçları veriyor.

  5. Fotoğrafların görüntü kalitesi dikkat çekerken altında sabıkalının ismi ve suç dosyasının numarası da yazıyor.

    Fotoğrafların görüntü kalitesi dikkat çekerken altında sabıkalının ismi ve suç dosyasının numarası da yazıyor.

  6. Kadın ve erkek sabıkalılar içinde dönemin İstanbul'undaki Rum ve Ermenilerden de isimler var.

    Kadın ve erkek sabıkalılar içinde dönemin İstanbul'undaki Rum ve Ermenilerden de isimler var.

  7. Sabıka albümü Cumhuriyet döneminde de kullanılmaya devam etmiş. 100 yıllık olduğu bilinen albüm de birbirinden ilginç tipler ise dikkat çekiyor.

    Sabıka albümü Cumhuriyet döneminde de kullanılmaya devam etmiş. 100 yıllık olduğu bilinen albüm de birbirinden ilginç tipler ise dikkat çekiyor.