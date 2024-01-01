Osmanlı'nın 1920'Li Yıllarına Ait Sabıka Albümü!
Fotoğraftakiler dikkat çekiyor
-
İstanbul polisinin 1920?li yıllarda kullandığı sabıkalılar albümü ortaya çıktı. Yer alan albümde o dönemin en azılı suçlularının vesikalık fotoğrafları ve isimleri yer alıyor. Cinayet, gasp ve hırsızlık gibi konuların yer aldığı albüm aynı zamanda o dönemin demografik yapısına dair de ipuçları veriyor.
-
1920?li yıllarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü suçluların teşhisi ve yakalanması için her sabıkalının vesikalık fotoğraflarından oluşan bir ?Sabıkalılar Albümü kullanıyordu.
-
Eski Yeşilçam filmlerinde de sık görülen bu albüm GBT, parmak izi ve DNA testi gibi yöntemlerin olmadığı bir dönemde kadın ve erkek suçluların teşhisi için kullanılan en etkili yollardan biriydi.
-
Kimi cinayet, kimi hırsızlık kimi de gasp suçlarından sabıkalı olan isimlerin yer aldığı albüm o dönemki İstanbul?un demografik yapısına dair de ipuçları veriyor.
-
Fotoğrafların görüntü kalitesi dikkat çekerken altında sabıkalının ismi ve suç dosyasının numarası da yazıyor.
-
Kadın ve erkek sabıkalılar içinde dönemin İstanbul'undaki Rum ve Ermenilerden de isimler var.
-
Sabıka albümü Cumhuriyet döneminde de kullanılmaya devam etmiş. 100 yıllık olduğu bilinen albüm de birbirinden ilginç tipler ise dikkat çekiyor.