Göbek Yağlarını Eritiyor, 'Diyetteyken Olur Mu' Demeyin!

İncir, yüzyıllardır sevilerek tüketilen ve sağlığa pek çok faydası olduğu söylenen şifalı meyvelerdendir. Düşük kalorili besinler arasında yer alan bu meyveyi diyet listenize rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Üstelik göbek yağlarından kurtulmak için harika bir formülü de mevcut.