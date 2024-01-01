Göbek Yağlarını Eritiyor, 'Diyetteyken Olur Mu' Demeyin!
İncire döküp öyle yiyin
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İncir, yüzyıllardır sevilerek tüketilen ve sağlığa pek çok faydası olduğu söylenen şifalı meyvelerdendir. Düşük kalorili besinler arasında yer alan bu meyveyi diyet listenize rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Üstelik göbek yağlarından kurtulmak için harika bir formülü de mevcut.
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İncir kaç kalori?
100 gram incir 74 kaloridir. 1 adet orta boy incir ise 65 gram ve 48 kaloridir. Lif açısından oldukça zengin olan incir yaz aylarında taze tüketilirken kış aylarında kurutulmuş bir şekilde ara öğün olarak tercih ediliyor.
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Diyetisyenler bu faydalı meyvenin tüketimini öneriyor. 2-3 adet tüketilen incir uzun saatler boyunca tok kalmanızı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra hazırlayabileceğiniz harika bir kür bulunuyor. Kuru incir ve zeytinyağı kürünü mutlaka deneyin.
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Kabızlık problemini ortadan kaldıran bu ikili, metabolizmayı hızlandırarak hızlı kilo vermenizi sağlıyor. Üstelik hazırlaması da çok basit. Küçük bir kavanozun içerisine kuru incirleri küp küp doğrayıp üzerine hakiki zeytinyağı ekleyin.
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Zeytinyağını ağzına kadar doldurduktan sonra incir kavanozunun ağzını kapatın. Bu kürü her sabah aç karnına tüketmeye başlayın. 1-2 parça incir yedikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı daha zeytinyağı tüketebilirsiniz.
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Zeytinyağı ve incir ikilisi bağırsak sağlığını iyileştirirken göbek yağlarından kurtulmanızı sağlayacak. Elbette ki tek faydası, kilo kontrolü üzerine değil. Zeytinyağlı kuru incir geçmeyen öksürüğe iyi gelebilir. Boğazınızı yumuşatacaktır.
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Kolesterolü dengeleyen kür, kalp ve damar problemlerine yakalanma riskini en aza indirebilir. Ancak bu noktada, düzenli kullanmalısınız. Kemik ve eklemlerin güçlenmesine de yardımcı olabilir.
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İncirin içerisinde bulunan 'ficin' enzimi göbek yağlarının kısa sürede erimesini sağlıyor. Aynı küre kış mevsiminde de devam edebilirsiniz. Günde 1-2 kuru incir tüketerek metabolizma hızını dengede tutmuş olacaksınız.