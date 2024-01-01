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Domatesi Kahvaltıda Yiyenleri Bekleyen Tehlike!

Bu zararını duyan bir daha ağzına sürmüyor

  1. Her öğün tükettiğiniz özellikle de kahvaltı sofraların vazgeçilmesi olan domatesin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Güçlü bir likopen ve potasyum zengini olan domates sağlıklı besinler listesinde ilk sıralarda.

    Her öğün tükettiğiniz özellikle de kahvaltı sofraların vazgeçilmesi olan domatesin vücuda pek çok faydası bulunuyor. Güçlü bir likopen ve potasyum zengini olan domates sağlıklı besinler listesinde ilk sıralarda.

  2. Ancak domatesi çiğ olarak aç karnına yani sabah kahvaltılarında tüketmenin hiç bilinmeyen bir zararı ortaya çıktı.

    Ancak domatesi çiğ olarak aç karnına yani sabah kahvaltılarında tüketmenin hiç bilinmeyen bir zararı ortaya çıktı.

  3. Her besinde olduğu gibi domatesin çiğ olarak bilinçsizce tüketimi bazı sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.

    Her besinde olduğu gibi domatesin çiğ olarak bilinçsizce tüketimi bazı sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor.

  4. AÇ KARNINA DOMATES TÜKETMEYİN Yemeklerin vazgeçilmezi olan domatesin faydaları kadar zararları da var. Domatesi aç karnına tüketmek mide asit seviyesini arttırır. Bu da gastrite neden olur. Bu yüzden aç karnına domates tüketmek oldukça zararlıdır.

    AÇ KARNINA DOMATES TÜKETMEYİN Yemeklerin vazgeçilmezi olan domatesin faydaları kadar zararları da var. Domatesi aç karnına tüketmek mide asit seviyesini arttırır. Bu da gastrite neden olur. Bu yüzden aç karnına domates tüketmek oldukça zararlıdır.

  5. MİDE SORUNLARI VE REFLÜ Beslenme Uzmanı Dr. Rohini Patil, ?Hassas mideleri olan veya asit geri akışına eğilimli kişiler için, domateslerin doğal asitliği rahatsızlığa veya tahrişe neden olabilir. Domateslerdeki yüksek asit, mide ekşimesini tetikleyebilir veya mevcut semptomları kötüleştirebilir.

    MİDE SORUNLARI VE REFLÜ Beslenme Uzmanı Dr. Rohini Patil, ?Hassas mideleri olan veya asit geri akışına eğilimli kişiler için, domateslerin doğal asitliği rahatsızlığa veya tahrişe neden olabilir. Domateslerdeki yüksek asit, mide ekşimesini tetikleyebilir veya mevcut semptomları kötüleştirebilir.

  6. Domates tükettikten sonra mide ekşimesi, hazımsızlık veya mide-bağırsak rahatsızlıkları gibi belirtiler yaşarsanız, domates tüketimini sınırlandırmak veya tamamen ortadan kaldırmak akıllıca olabilir. Daha az asidik domates çeşitlerini veya kabuğunu ve çekirdeklerini çıkarmak gibi pişirme yöntemlerini tercih etmek asitliği azaltmaya yardımcı olabilir.?

    Domates tükettikten sonra mide ekşimesi, hazımsızlık veya mide-bağırsak rahatsızlıkları gibi belirtiler yaşarsanız, domates tüketimini sınırlandırmak veya tamamen ortadan kaldırmak akıllıca olabilir. Daha az asidik domates çeşitlerini veya kabuğunu ve çekirdeklerini çıkarmak gibi pişirme yöntemlerini tercih etmek asitliği azaltmaya yardımcı olabilir.?

  7. Domates asitli bir besin olduğu için mide sorunlarını tetikleyebilir. Hatta Prof. Dr. Canan Karatay, domatesin içerdiği doğal şekerin, şeker hastalarının kan şekerini olumsuz etkileyebileceğini de vurguluyor. Asitli bir besin olan domates, aşırı tüketilmesi durumunda mide asitlerinin dengesini bozar. Eğer domates yedikten sonra midenizde yanma hissediyorsanız, domatesle aranıza mesafe koymanızda fayda var.

    Domates asitli bir besin olduğu için mide sorunlarını tetikleyebilir. Hatta Prof. Dr. Canan Karatay, domatesin içerdiği doğal şekerin, şeker hastalarının kan şekerini olumsuz etkileyebileceğini de vurguluyor. Asitli bir besin olan domates, aşırı tüketilmesi durumunda mide asitlerinin dengesini bozar. Eğer domates yedikten sonra midenizde yanma hissediyorsanız, domatesle aranıza mesafe koymanızda fayda var.

  8. BÖBREK SAĞLIĞINI BOZABİLİR Böbrek taşına yol açan oksalat minerali, domateste yüksek miktarda bulunur. Bu da aşırı domates yemenin, böbrek taşı oluşumuna neden olduğunu gösterir. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı'na göre, ilerlemiş kronik böbrek hastalığı olan kişiler potasyum alımını sınırlamalıdır ve domatesler, potasyum açısından zengindir.

    BÖBREK SAĞLIĞINI BOZABİLİR Böbrek taşına yol açan oksalat minerali, domateste yüksek miktarda bulunur. Bu da aşırı domates yemenin, böbrek taşı oluşumuna neden olduğunu gösterir. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı'na göre, ilerlemiş kronik böbrek hastalığı olan kişiler potasyum alımını sınırlamalıdır ve domatesler, potasyum açısından zengindir.

  9. Bazı insanlar böbrek taşı endişesi nedeniyle domatesten kaçınırken, sadece böbrek taşı olan kişilerde domatesten kaçınılması gerektiğini açıklığa kavuşturmak önemlidir. Domatesler, duyarlı kişilerde oksalat taşlarının oluşumuna katkıda bulunabilen oksalat adı verilen bir madde içerir. Oksalat böbrek taşınız varsa veya bunları geliştirme riski altındaysanız, domates alımınızı azaltmanız veya kişisel tavsiye için bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilebilir. Bununla birlikte, başka böbrek taşı türlerine sahipseniz veya böbrek taşınız yoksa, genellikle domatesten kaçınmanıza gerek yoktur.

    Bazı insanlar böbrek taşı endişesi nedeniyle domatesten kaçınırken, sadece böbrek taşı olan kişilerde domatesten kaçınılması gerektiğini açıklığa kavuşturmak önemlidir. Domatesler, duyarlı kişilerde oksalat taşlarının oluşumuna katkıda bulunabilen oksalat adı verilen bir madde içerir. Oksalat böbrek taşınız varsa veya bunları geliştirme riski altındaysanız, domates alımınızı azaltmanız veya kişisel tavsiye için bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilebilir. Bununla birlikte, başka böbrek taşı türlerine sahipseniz veya böbrek taşınız yoksa, genellikle domatesten kaçınmanıza gerek yoktur.

  10. BAĞIRSAK SAĞLIĞINI TEHDİT EDER İrritabl bağırsak sendromundan muzdarip olanlar, fazla domates yediklerinde yanma ve şişlik problemi yaşarlar. Manipal Üniversitesi'nden diyetisyen Aditi Shenai, aşırı domates tüketiminden kaynaklanan likopen yüklenmesinin ishal, mide bulantısı, mide krampları, gaz ve hatta kusmaya neden olabildiğini söyledi.

    BAĞIRSAK SAĞLIĞINI TEHDİT EDER İrritabl bağırsak sendromundan muzdarip olanlar, fazla domates yediklerinde yanma ve şişlik problemi yaşarlar. Manipal Üniversitesi'nden diyetisyen Aditi Shenai, aşırı domates tüketiminden kaynaklanan likopen yüklenmesinin ishal, mide bulantısı, mide krampları, gaz ve hatta kusmaya neden olabildiğini söyledi.

  11. ALERJİLER "Bazı kişilerin domateslere veya ilgili bitkilere alerjisi olabileceğini not etmek önemlidir. Nadir durumlarda, domates alerjisi semptomları hafif ila şiddetli arasında değişebilir ve kaşıntı, kurdeşen, şişme ve hatta anafilaksi içerebilir. Bilinen bir domates alerjiniz varsa, alerjik reaksiyonları önlemek için domates ve ilgili ürünlerden kaçınmanız önerilir. Domatesler çeşitli gıda ürünleri ve soslarda kullanıldığından içerik etiketlerini dikkatlice okuduğunuzdan emin olun? diyor Dr. Patil.

    ALERJİLER "Bazı kişilerin domateslere veya ilgili bitkilere alerjisi olabileceğini not etmek önemlidir. Nadir durumlarda, domates alerjisi semptomları hafif ila şiddetli arasında değişebilir ve kaşıntı, kurdeşen, şişme ve hatta anafilaksi içerebilir. Bilinen bir domates alerjiniz varsa, alerjik reaksiyonları önlemek için domates ve ilgili ürünlerden kaçınmanız önerilir. Domatesler çeşitli gıda ürünleri ve soslarda kullanıldığından içerik etiketlerini dikkatlice okuduğunuzdan emin olun? diyor Dr. Patil.

  12. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Domateslerin, özellikle kanın pıhtılaşmasını yönetmek için kullanılanlar veya varfarin gibi kan incelticiler olmak üzere belirli ilaçlarla etkileşime girebilecek bileşikler içerdiğinin farkında olmak çok önemlidir. Domates, bu ilaçların etkinliğini etkileyebilen K vitamini içerir. Kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız, herhangi bir potansiyel etkileşim veya olumsuz etki olmadığından emin olmak için domates tüketiminizi sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir. Uygun domates tüketimine rehberlik edebilir ve ilaç rejiminizi buna göre izleyebilirler. Bunun üzerine sağlığınıza dikkat edin ve domatesi sağlık durumunuza ve komplikasyonlarınıza göre daha da önemlisi bir uzman tarafından önerildiğinde tüketmeyi tercih edin. ÖNEMLİ! Bazı besinlerin tüketimi vücudunuzda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Domates de bunlardan biri. Bu sebeple mutlaka bir beslenme uzmana danışın.

    İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Domateslerin, özellikle kanın pıhtılaşmasını yönetmek için kullanılanlar veya varfarin gibi kan incelticiler olmak üzere belirli ilaçlarla etkileşime girebilecek bileşikler içerdiğinin farkında olmak çok önemlidir. Domates, bu ilaçların etkinliğini etkileyebilen K vitamini içerir. Kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız, herhangi bir potansiyel etkileşim veya olumsuz etki olmadığından emin olmak için domates tüketiminizi sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir. Uygun domates tüketimine rehberlik edebilir ve ilaç rejiminizi buna göre izleyebilirler. Bunun üzerine sağlığınıza dikkat edin ve domatesi sağlık durumunuza ve komplikasyonlarınıza göre daha da önemlisi bir uzman tarafından önerildiğinde tüketmeyi tercih edin. ÖNEMLİ! Bazı besinlerin tüketimi vücudunuzda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Domates de bunlardan biri. Bu sebeple mutlaka bir beslenme uzmana danışın.