Hande Erçel'den Evlilik İddialarına Yanıt
Hande Erçel, yer aldığı projeler kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
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Uzun bir aradan sonra "Rüzgara Bırak" filmiyle setlere dönen Hande Erçel, Barış Arduç ile başrolleri paylaştı.
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Çeşme ve Alaçatı'daki çekimlerin ardından Mikonos'ta yorgunluk atan Erçel, İstanbul'a döndü.
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Menajerlik şirketinden çıkarken görüntülenen Erçel, yeni filminden bahsetti.
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Gazetemagazin'in haberine göre; Erçel, Rüzgara Bırak filmiyle alakalı "Çok güzel bir film geliyor. Herkesin 'tekrar yaz olsun' dediği, içimize sine sine yaptığımız bir iş oldu. Şanslıyız, çok güzel bir ekiple çalıştık. Onun enerjisi daha yayınlanmadan fotoğraflardan bile herkese geçti" dedi.
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Yeni sezon projesi olup olmadığı sorularına da "Hiçbir şey belli değil" diye yanıt veren Hande Erçel, aşk hayatıyla ilgili de konuştu.
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Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, "Her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor" dedi.
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Hande Erçel, Sabancı ile evlenecekleri yönündeki iddialara ise "Olursa zaten bilirsiniz" ifadelerini kullandı.