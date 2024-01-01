Hande Erçel'den Evlilik İddialarına Yanıt

Gazetemagazin'in haberine göre; Erçel, Rüzgara Bırak filmiyle alakalı "Çok güzel bir film geliyor. Herkesin 'tekrar yaz olsun' dediği, içimize sine sine yaptığımız bir iş oldu. Şanslıyız, çok güzel bir ekiple çalıştık. Onun enerjisi daha yayınlanmadan fotoğraflardan bile herkese geçti" dedi.