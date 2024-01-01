Paylaşımıyla Alay Konusu Oldu
Yasemin Özilhan günlük öğün paylaşımıyla alay konusu oldu
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Yasemin Özilhan oyunculuk ve modelliği bıraktığı günden bu yana, ekrandan uzakta bir hayat sürdürmeye başladı.
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Katıldığı davetler dışında pek görünmeyen Özilhan, sadece yakın zaman önce konuk oyuncu olarak Mucize Doktor dizisinde rol almıştı.
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İş insanı İzzet Özilhan'la evli olan Yasemin Özilhan, sosyal medyada sıklıkla paylaşımlarda bulunuyor.
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Formda tarzı ve imajıyla beğeni toplayan Özilhan, son olarak yediği bir günlük porsiyonunu paylaştı.
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İşte Yasemin Özilhan'ın o paylaşımı!
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Özilhan'ın bu paylaşımına, "Hiç yemeseydin", "Kuş kadar yiyor" ve "Ben bunu ayakta yiyorum" şeklinde yorumlar geldi.
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Yasemin Özilhan, Doktorlar dizisindeki Ela Altındağ rolüyle şöhreti yakalamıştı.