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Paylaşımıyla Alay Konusu Oldu

Yasemin Özilhan günlük öğün paylaşımıyla alay konusu oldu

  1. Yasemin Özilhan oyunculuk ve modelliği bıraktığı günden bu yana, ekrandan uzakta bir hayat sürdürmeye başladı.

    Yasemin Özilhan oyunculuk ve modelliği bıraktığı günden bu yana, ekrandan uzakta bir hayat sürdürmeye başladı.

  2. Katıldığı davetler dışında pek görünmeyen Özilhan, sadece yakın zaman önce konuk oyuncu olarak Mucize Doktor dizisinde rol almıştı.

    Katıldığı davetler dışında pek görünmeyen Özilhan, sadece yakın zaman önce konuk oyuncu olarak Mucize Doktor dizisinde rol almıştı.

  3. İş insanı İzzet Özilhan'la evli olan Yasemin Özilhan, sosyal medyada sıklıkla paylaşımlarda bulunuyor.

    İş insanı İzzet Özilhan'la evli olan Yasemin Özilhan, sosyal medyada sıklıkla paylaşımlarda bulunuyor.

  4. Formda tarzı ve imajıyla beğeni toplayan Özilhan, son olarak yediği bir günlük porsiyonunu paylaştı.

    Formda tarzı ve imajıyla beğeni toplayan Özilhan, son olarak yediği bir günlük porsiyonunu paylaştı.

  5. İşte Yasemin Özilhan'ın o paylaşımı!

    İşte Yasemin Özilhan'ın o paylaşımı!

  6. Özilhan'ın bu paylaşımına, "Hiç yemeseydin", "Kuş kadar yiyor" ve "Ben bunu ayakta yiyorum" şeklinde yorumlar geldi.

    Özilhan'ın bu paylaşımına, "Hiç yemeseydin", "Kuş kadar yiyor" ve "Ben bunu ayakta yiyorum" şeklinde yorumlar geldi.

  7. Yasemin Özilhan, Doktorlar dizisindeki Ela Altındağ rolüyle şöhreti yakalamıştı.

    Yasemin Özilhan, Doktorlar dizisindeki Ela Altındağ rolüyle şöhreti yakalamıştı.