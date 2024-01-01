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YKS Ek Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Boş kontenjanlar yayımlandı mı?

  1. 2024 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Sonuçların ilanı ile herhangi bir programa kayıt hakkı elde demeyen öğrenciler, YKS ek tercih tarihlerini ve sürecin ayrıntılarını merak ediyor.

    2024 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Sonuçların ilanı ile herhangi bir programa kayıt hakkı elde demeyen öğrenciler, YKS ek tercih tarihlerini ve sürecin ayrıntılarını merak ediyor.

  2. YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

    YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

  3. EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK? Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

    EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK? Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

  4. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

    2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.