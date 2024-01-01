Suyun Altına Daldılar, Dehşetle Karşılaştılar

Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
Türkiye'de iç göç rekor kırdı: İşte en çok göç alan ve veren il
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
Okullar açılıyor: Okul çantası kaç liraya dolacak?
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
CTE aile mazereti nedeniyle atama sonuçlarını açıkladı
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
DSÖ, maymun çiçeği virüsüne karşı acil durum ilan etti
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Erdoğan'dan Guterres'e: BMGK'nın adil bir yapıya kavuşturulması gerek
Ev sahiplerini ilgilendiren karar! Müteahhide dava açtı, tazminat kazandı
Ev sahiplerini ilgilendiren karar! Müteahhide dava açtı, tazminat kazandı
7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama
7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama
Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı
Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerine başvuruyu teşvik edeceğiz
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerine başvuruyu teşvik edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları bozarak bugünlere geldik
Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır
Önder Kahveci: Memurlarımız yoğun bir iş yükü altında çalışmaktadır
Emeklilere ücretsiz halk plajı hizmeti
Emeklilere ücretsiz halk plajı hizmeti
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesinin detayları
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesinin detayları
Kira ve yurt sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler
Kira ve yurt sözleşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler
300 binden fazla aday DGS sonuçlarını bekliyor!
300 binden fazla aday DGS sonuçlarını bekliyor!
İstanbul'da izin verilmemesi nedeniyle 79 bin binada deprem taraması yapılamadı
İstanbul'da izin verilmemesi nedeniyle 79 bin binada deprem taraması yapılamadı
Atatürk'ün mektubu yıllar sonra gün yüzüne çıktı
Atatürk'ün mektubu yıllar sonra gün yüzüne çıktı
AK Parti 23 yaşında
AK Parti 23 yaşında
MYK üyesinin sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
MYK üyesinin sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
Hatay yakınlarında 4 büyüklüğünde deprem
Hatay yakınlarında 4 büyüklüğünde deprem
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
TL mevduatta reel getiri dönemi
TL mevduatta reel getiri dönemi
Eskişehir'deki saldırganı arkadaşı anlattı
Eskişehir'deki saldırganı arkadaşı anlattı
Fiyat artışından kaçınan konut alımına geçti
Fiyat artışından kaçınan konut alımına geçti
Kirada zam sınırı kalktı, konut coştu
Kirada zam sınırı kalktı, konut coştu
Vergi Müfettişleri Derneği o haberlere tepki gösterdi
Vergi Müfettişleri Derneği o haberlere tepki gösterdi
'Emekli Yılı'nda emekli indirimleri neler?
'Emekli Yılı'nda emekli indirimleri neler?
'Öğretim üyesi, YKS'de eksi netle fizik bölümüne yerleşti' iddiası yalanlandı
'Öğretim üyesi, YKS'de eksi netle fizik bölümüne yerleşti' iddiası yalanlandı
Bakan Fidan: 'Ankara Süreci' devam ediyor ve bizler kararlıyız
Bakan Fidan: 'Ankara Süreci' devam ediyor ve bizler kararlıyız

Suyun Altına Daldılar, Dehşetle Karşılaştılar

Antalya'da tüple dalış yapan dalgıçlar, suyun altında ceset buldu.

  1. Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerin alt kısmında tüple dalış yapan iki amatör dalgıç, falezlerin önüne doğru gitti.

    Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerin alt kısmında tüple dalış yapan iki amatör dalgıç, falezlerin önüne doğru gitti.

  2. Burada suyun içerisinde bir erkeğe ait ceset gören dalgıçlar, falezlerin üstünde bulunan kafede oturan müşterilere seslenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi. İhbar üzerine cansız bedenin bulunduğu yere deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

    Burada suyun içerisinde bir erkeğe ait ceset gören dalgıçlar, falezlerin üstünde bulunan kafede oturan müşterilere seslenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi. İhbar üzerine cansız bedenin bulunduğu yere deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

  3. Olay yerine gelen sahil güvenlik dalgıçları, amatör dalgıçlardan cesedin bulunduğu yeri göstermelerini istedi. Yapılan yer tespitinin ardından ekipler dalış yaparak kıyafetleri üzerinde erkek cesedini bulunduğu yerden çıkarttı. Sahil güvenlik ekiplerinin botuna çıkarılan cesette bulunan kimlikte, isminin Ahmet Göçer, yaşının ise 22 olduğu görüldü. Bota alınan Göçer'in cansız bedeni Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.

    Olay yerine gelen sahil güvenlik dalgıçları, amatör dalgıçlardan cesedin bulunduğu yeri göstermelerini istedi. Yapılan yer tespitinin ardından ekipler dalış yaparak kıyafetleri üzerinde erkek cesedini bulunduğu yerden çıkarttı. Sahil güvenlik ekiplerinin botuna çıkarılan cesette bulunan kimlikte, isminin Ahmet Göçer, yaşının ise 22 olduğu görüldü. Bota alınan Göçer'in cansız bedeni Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.

  4. Burada polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Göçer'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri Göçer'in ölüm sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

    Burada polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Göçer'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri Göçer'in ölüm sebebiyle ilgili çalışma başlattı.