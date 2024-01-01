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2024 Üniversite Kayıt Tarihleri

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

  1. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Şimdi ise 2024 üniversite kayıt takvimi sorgulanıyor.

    ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Şimdi ise 2024 üniversite kayıt takvimi sorgulanıyor.

  2. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? 2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

    ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN? 2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

  3. YKS İKİNCİ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

    YKS İKİNCİ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.