Masterchef'te Feci Kaza! Alper Elini Kaptırdı

MUHLAMA MI? KUYMAK MI?

MasterChef'i ikiye bölen yemek! Muhlama mı? Kuymak mı? Mehmet Şef "Abi biz bile içeride tam bir saat tartıştık. Tartışmalı bir yemek. Bana göre iki yemek arasında herhangi bir fark yok. İçerde biz konuşurken bu tartışmanın sonuna varamadık. Sonra gittik bu işin uzmanını aradık. Uzmanın bile kafası karışık hala" dedi.