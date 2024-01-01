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Masterchef'te Feci Kaza! Alper Elini Kaptırdı

Masterchef'te eleme adayları belli oldu!

  1. Masterchef'te Mavi Takım ile Kırmızı Takım kıran kırana bir mücadele sergiledi. Dokunulmazlık alan takım ile iki adet daha eleme adayı belli oldu. Yarışmacılardan "Muhlama" yapmaları istendi.

    Masterchef'te Mavi Takım ile Kırmızı Takım kıran kırana bir mücadele sergiledi. Dokunulmazlık alan takım ile iki adet daha eleme adayı belli oldu. Yarışmacılardan "Muhlama" yapmaları istendi.

  2. MUHLAMA MI? KUYMAK MI? <p> MasterChef'i ikiye bölen yemek! Muhlama mı? Kuymak mı? Mehmet Şef "Abi biz bile içeride tam bir saat tartıştık. Tartışmalı bir yemek. Bana göre iki yemek arasında herhangi bir fark yok. İçerde biz konuşurken bu tartışmanın sonuna varamadık. Sonra gittik bu işin uzmanını aradık. Uzmanın bile kafası karışık hala" dedi.

    MUHLAMA MI? KUYMAK MI?

    MasterChef'i ikiye bölen yemek! Muhlama mı? Kuymak mı? Mehmet Şef "Abi biz bile içeride tam bir saat tartıştık. Tartışmalı bir yemek. Bana göre iki yemek arasında herhangi bir fark yok. İçerde biz konuşurken bu tartışmanın sonuna varamadık. Sonra gittik bu işin uzmanını aradık. Uzmanın bile kafası karışık hala" dedi.

  3. MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI<p> Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi Takım oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesinde muhlamalar şeflerin beğenisine sunuldu ve en beğenilen tabaklar Mavi Takım'da olduğu için Mavi Takım dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı Takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

    MAVİ TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

    Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi Takım oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesinde muhlamalar şeflerin beğenisine sunuldu ve en beğenilen tabaklar Mavi Takım'da olduğu için Mavi Takım dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı Takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

  4. AKILALMAZ KAZA! ALPER PARMAKLARINI KAPTIRDI<p> Bireysel dokunulmazlıkta şefler "Edamame" ile yaratıcılık yapmalarını istedi. Yarışmacıların zamanla yarıştığı mücadelede Alper elini blendera kaptırdı. Parmakları kanayan Alper'e hemen müdahale edildi. Eli sarılan Alper tabağını yapmaya devam etti. Masterchefte eleme adayları belli oldu Feci kaza Alper elini blendera kaptırdı

    AKILALMAZ KAZA! ALPER PARMAKLARINI KAPTIRDI

    Bireysel dokunulmazlıkta şefler "Edamame" ile yaratıcılık yapmalarını istedi. Yarışmacıların zamanla yarıştığı mücadelede Alper elini blendera kaptırdı. Parmakları kanayan Alper'e hemen müdahale edildi. Eli sarılan Alper tabağını yapmaya devam etti. Masterchefte eleme adayları belli oldu Feci kaza Alper elini blendera kaptırdı

  5. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KAZANANI EZGİ<p> Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler tarafından en beğenilen tabak Ezgi'nin oldu. Ezgi dokunulmazlığı kazandı ve potaya giden bir ismi de belirledi.

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KAZANANI EZGİ

    Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler tarafından en beğenilen tabak Ezgi'nin oldu. Ezgi dokunulmazlığı kazandı ve potaya giden bir ismi de belirledi.

  6. 3. ELEME ADAYI DENİZ OLDU<p> Dokunulmazlığı kazanan Ezgi 3. eleme adayını belirledi. Ezgi "Normalde Deniz seninle inanılmaz anlaşıyoruz. En yakın olduğum iletişim kurduğum kişisin. Şahsi olarak seninle bir problemim yok ama hakikaten takımın dinamiği ile oynayan birisin. Bu bize hatalar yapıyor ve başka yere taşıyor. O yüzden senin ismini vermek istedim" dedi.

    3. ELEME ADAYI DENİZ OLDU

    Dokunulmazlığı kazanan Ezgi 3. eleme adayını belirledi. Ezgi "Normalde Deniz seninle inanılmaz anlaşıyoruz. En yakın olduğum iletişim kurduğum kişisin. Şahsi olarak seninle bir problemim yok ama hakikaten takımın dinamiği ile oynayan birisin. Bu bize hatalar yapıyor ve başka yere taşıyor. O yüzden senin ismini vermek istedim" dedi.

  7. 4. ELEME ADAYI DA BELLİ OLDU<p> Yapılan oylamada Emre en fazla oyu alarak 4. eleme adayı olarak seçildi. 8 oy alan Emre potada Kerem, Kaan ve Deniz ile birlikte Masterchef'te kalma mücadelesi verecek.

    4. ELEME ADAYI DA BELLİ OLDU

    Yapılan oylamada Emre en fazla oyu alarak 4. eleme adayı olarak seçildi. 8 oy alan Emre potada Kerem, Kaan ve Deniz ile birlikte Masterchef'te kalma mücadelesi verecek.