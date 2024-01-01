Dahi Olduğunuzu Gösteren 7 Davranış
Yüksek zeka ile bağlantılı 7 davranış
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Günlük rutinlerimiz zekamız üzerinde büyük bir etkiye sahip ve düşünme biçimimizi bile değiştirebiliyor. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda yüksek zekaya sahip insanların günlük hayatta yaptığı bazı ortak davranışlar bulundu. İşte araştırmalar sonucu ortaya çıkan dahilerin 7 ortak özelliği.
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KENDİ KENDİNE KONUŞMA Kendi kendinize konuşmak deli olduğunuzu göstermez; aksine, bu davranış daha zeki olabileceğinizi işaret edebilir. Araştırmalar, kendi kendine konuşmanın hafıza, özgüven ve odaklanma gibi bilişsel faydalar sağladığını gösteriyor. 2012 yılında yapılan bir araştırmada, Amerikalı araştırmacılardan oluşan bir ekip katılımcılara çeşitli nesnelerin 20 resmini gösterdi ve onlardan belirli bir tanesini bulmalarını istedi. Bilim insanları, görüntülere bakarken kendi kendine konuşan insanların nesneyi daha hızlı tanımlayabildiğini buldu. 2017'de İngiltere'de yapılan başka bir araştırma ise, kendi kendine konuşmayı bıraktığınızda beyninizin maymunlarınkine benzer bir şekilde çalıştığını ortaya koydu.
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GEÇ SAATLERE KADAR UYANIK KALMAK Sabahın erken saatlerinde kalkan yol alabilir, ancak araştırmalar gece kuşlarının aslında daha yüksek IQ'ya sahip olduğunu gösteriyor. Ocak ayında yayımlanan bir araştırma, 26 bin yetişkinden alınan verileri analiz etti ve gece geç saatlere kadar uyanık kalanların bilişsel testlerde erken kalkanlara göre önemli ölçüde daha yüksek puan aldığını buldu. Gece kuşları bir grupta sabahçılardan yaklaşık yüzde 13,5, başka bir grupta ise sabahçılardan yüzde 7,5 daha yüksek puan aldı.
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HAYAL KURMAK Hayallere dalmak genellikle dalgınlık olarak algılanır. Ancak bilim insanları bunun aslında zeki ve yaratıcı olduğunuzun bir işareti olduğunu söylüyor. Georgia Tech'te yardımcı psikoloji profesörü olan Eric Schumacher, yaptığı açıklamada, "Beyinleri verimli çalışan insanlar, zihinlerinin başka yerlere kaymasını önleyemeyecek kadar fazla beyin kapasitesine sahip olabilirler" dedi. Araştırmasında, daha sık hayal kurduğunu bildiren kişilerin entelektüel ve yaratıcı yetenek testlerinde daha yüksek puanlar aldığını buldu. MRI taramaları ayrıca bu insanların daha verimli beyin sistemlerine sahip olduğunu gösterdi.
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DAĞINIK ORTAMDA ÇALIŞMAK Bazı insanlar dağınık bir odaya veya masaya dayanamazlar. Ancak son derece zeki olanlar bunu umursamıyor, hatta belki de tercih ediyor. Bir araştırma ekibinin yaptığı çalışmada katılımcılar dağınık ve düzenli olmak üzere iki ayrı ofis alanına koyuldu. Katılımcılardan ping pong topları için yeni kullanım alanları bulmaları istendi. Her iki grup da benzer sayıda fikir üretse de araştırmacılar, dağınık odadaki katılımcıların daha yaratıcı ve ilgi çekici fikirler ürettiğini buldu. Araştırma ekibi düzensiz ortamların geleneklerden kopmayı teşvik ettiğini ve yeni bakış açıları ürettiğini söylerken, düzenli ortamların geleneklere uymayı ve güvenli olanı tercih etmeye teşvik ettiğini belirtti.
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ÇOK SORU SORMAK Eğer sürekli olarak bir şeylerin nasıl çalıştığını, nereden geldiğini ve aklınıza gelen düzinelerce başka soruyu soruyorsanız, muhtemelen oldukça zekisinizdir. Merak, zekanın en yaygın belirtilerinden biridir. Zihninizin her zaman etrafınızdaki dünyayı anlamaya çalıştığının bir işaretidir. Ayrıca, sürekli yeni bilgiler öğrenip depoladığınız anlamına gelir. Bazılarına can sıkıcı gelebilir. Ancak yüksek IQ'lu insanlar için bu doymak bilmez merak doğaldır. Einstein'ın söylediği gibi, "Hiçbir özel yeteneğim yok. Sadece tutkulu bir meraklıyım."
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İÇE DÖNDÜK OLMAK Pek çok dahinin, huzur ve sükunet içinde çalışmak veya düşünmek için kendilerini izole ettiği bilinmektedir. Sosyal bir ortamda sürekli sohbet ve uyarılarla çevrili olduğunuzda odaklanmak zor olabilir. Ayrıca, çalışmalar içe dönüklerin dışa dönüklere göre daha derin bilişsel işleme girme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Daha kapsamlı ve eleştirel düşünme eğilimindedirler; bu da daha yüksek bir IQ ile ilişkilendirilebilir. İçe dönük kişiler ayrıca okuma ve araştırma gibi konsantrasyon ve sürekli zihinsel çaba gerektiren, entelektüel gelişimi destekleyebilecek aktiviteleri tercih etme eğilimindedir.
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KİTAP OKUMAK Tutkulu okuyucular sürekli olarak yeni bilgiler, kelimeler, karmaşık fikirler ve farklı bakış açıları öğrenirler. Bu, zihin için bir egzersiz gibidir. Ayrıca okumak zihinsel odaklanmayı, hayal gücünü ve başkalarıyla empati kurma yeteneğimizi güçlendirmeye yardımcı olur. Çok okuyan kişiler zekalarını sürekli olarak geliştirirler, bu da yüksek IQ'ya sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğu anlamına gelir.