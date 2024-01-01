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Emine'yi Görenler Şok Oldu!

Melek Şahin kimdir?

  1. Ekranların unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in eşi ve Meltem ile Haluk'un evlerindeki yardımcıları Emine'yi canlandıran Melek Şahin'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

    Ekranların unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in eşi ve Meltem ile Haluk'un evlerindeki yardımcıları Emine'yi canlandıran Melek Şahin'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

  2. Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Melek Şahin'in yeni hali görenleri şaşırtıyor.Çocuklar Duymasın ekrandaki 15. yılını geride bırakırken dizideki karakterler de zihinlere kazındı. Bu karakterler arasında hizmetçi rolünü oynayan Emine de yer alıyor.

    Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Melek Şahin'in yeni hali görenleri şaşırtıyor.Çocuklar Duymasın ekrandaki 15. yılını geride bırakırken dizideki karakterler de zihinlere kazındı. Bu karakterler arasında hizmetçi rolünü oynayan Emine de yer alıyor.

  3. Melek Şahin'in dizide canlandırdığı karakteri düşününce onu tanımakta güçlük çekeceksiniz. Çocuklar Duymasın'da basma etekler giyip yazma bağlayan Emine, gerçek hayatta çok iyi bir tiyatro oyuncusu. Dizideki karakteri zihnimize kazımış olması da ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun kanıtı.

    Melek Şahin'in dizide canlandırdığı karakteri düşününce onu tanımakta güçlük çekeceksiniz. Çocuklar Duymasın'da basma etekler giyip yazma bağlayan Emine, gerçek hayatta çok iyi bir tiyatro oyuncusu. Dizideki karakteri zihnimize kazımış olması da ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun kanıtı.

  4. Emine rolünde makyaj yapmadan izleyicinin önüne gelen Melek Şahin gerçek hayatta bakımlı bir Türk kadını.

    Emine rolünde makyaj yapmadan izleyicinin önüne gelen Melek Şahin gerçek hayatta bakımlı bir Türk kadını.

  5. 11 Şubat 1971 doğumlu olan Melek Şahin 48 yaşında ve İstanbul'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezun olan Melek Şahin, ilk olarak televizyonda yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol almış ve burada aslında Çocuklar Duymasın'da ön plana çıkan Çaycı Hüseyin'in karısını canlandırmıştır.

    11 Şubat 1971 doğumlu olan Melek Şahin 48 yaşında ve İstanbul'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezun olan Melek Şahin, ilk olarak televizyonda yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol almış ve burada aslında Çocuklar Duymasın'da ön plana çıkan Çaycı Hüseyin'in karısını canlandırmıştır.

  6. Türkiye tarafından Çocuklar Duymasın dizinde canlandırdığı Emine karakteri ile tanınan oyuncu Ayrılsak da Beraberiz, Çocuklar Duymasın, Çocuklar Ne Olacak, Gönül, Ateş ve Barut, Sevgili Düşmanım adlı yapımlarda rol almıştır.

    Türkiye tarafından Çocuklar Duymasın dizinde canlandırdığı Emine karakteri ile tanınan oyuncu Ayrılsak da Beraberiz, Çocuklar Duymasın, Çocuklar Ne Olacak, Gönül, Ateş ve Barut, Sevgili Düşmanım adlı yapımlarda rol almıştır.

  7. Deneyimli oyuncu 2000 yılında kendisi gibi oyuncu olan Necmi Yapıcı ile evlendi ancak bu evlilikleri fazla uzun sürmedi ve ikili 2001 yılında ayrıldı.

    Deneyimli oyuncu 2000 yılında kendisi gibi oyuncu olan Necmi Yapıcı ile evlendi ancak bu evlilikleri fazla uzun sürmedi ve ikili 2001 yılında ayrıldı.