Emine'yi Görenler Şok Oldu!

11 Şubat 1971 doğumlu olan Melek Şahin 48 yaşında ve İstanbul'da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezun olan Melek Şahin, ilk olarak televizyonda yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol almış ve burada aslında Çocuklar Duymasın'da ön plana çıkan Çaycı Hüseyin'in karısını canlandırmıştır.