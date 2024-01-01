Karın Bölgesindeki Yağları Eriten Baharat
ABD'li bilim insanlarının yaptığı son araştırmada Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından birinin kilo vermeyi desteklediği ve ömrü uzattığı ortaya çıktı.
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Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için kişiye özel bir diyet programını uygulamanız gerekir. Diyet ve egzersiz sayesinde fazla kilolarından kurtulabilirsiniz.
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Ancak diyet ve spor yapmanıza rağmen karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak pek kolay olmaz. Burada yağ yakıcı baharatları devreye sokarak hızlı bir şekilde fit bir görünüme sahip olabilirsiniz.
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Yemeklerimizde sıklıkla kullanılan ve sofralardan eksik olmayan acı biber, muhteşem yağ yakıcı özelliğiyle ortaya çıkıyor. Ayrıca acı biberi vücuda pek çok faydası bulunuyor. Hatta ömrü bile uzatıyor.
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ABD'li bilim insanlarının yaptığı araştırmada baharatlı besinler tüketmenin özellikle de acı biber tüketmenin ömrü uzattığı ortaya çıktı.
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İngiliz, Çin ve Amerikalı bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre düzenli olarak acı biber yiyen kişilerin ya da her gün acı biber tüketenlerin kanser, kalp ve solunum rahatsızlıklarına yakalanma riski yemeyenlere oranla daha az oluyor. Yani acı biber ölüm riskini azaltıyor.
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Oxford Üniversitesi, Çin Tıp Bilimleri Akademesi ve Harvard Halk Sağlığı Fakültesi (Harvard School of Public Health ) tarafından gerçekleştirilen bu araştırmada yaşları 30 ila 79 arasında değişen yaklaşık 500 bin Çinli?nin yeme alışkanlıkları ve sağlık durumları incelemeye alındı.
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Bu kişilerin beslenme alışkanlıkları tam 7 yıl boyunca detaylıca incelendi. Yapılan araştırma sonucunda Her gün veya düzenli olarak baharatlı özellikle de acılı yiyecekler tüketenlerin haftada bir kez baharatlı yiyecekler yiyenlere göre ölüm risklerinin yüzde 14 azaldığı belirlendi.
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Acı biberin içerisinde bulunan kapsaisin maddesinin antioksidan özelliği bulunuyor. Kapsaisin ayrıca iltihap ve obeziteyi önlemede de etkili bir madde. Kanser gibi ciddi rahatsızlıkalrın üzerinde de etkili olan kapaisin acı biberin içerisinde bol miktarda bulunuyor. Acı biberin kanıtlanmış faydasına gelin birlikte bakalım...
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KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRIR Acı biber, içerisindeki kapsaisin maddesi sayesinde kan dolaşımını hızlandırarak kalp sağlığını korur. Ayrıca, yüksek kolesterol seviyelerinin düşürülmesine de yardımcı olur.
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ANİ ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 14 AZALTIYOR Her gün veya günaşırı, baharatlı özellikle de acılı yiyecekler tüketenlerin haftada bir kez baharatlı yiyecekler yiyenlere göre ölüm risklerinin yüzde 14 azaldığı belirlendi.
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VÜCUDU HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR Acı biberin içerisinde yüksek miktarda C vitamini bulunuyor. Bu özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda içerdiği beta-karoten de vücutta antioksidan etkisi göstererek hücrelerin zarar görmesini engelliyor. Vücudu hastalıklara karşı koruyor.
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YAĞ YAKIMINA YARDIMCI OLUR Acı biber, içerisindeki kapsaisin maddesi sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Bu da vücudun daha hızlı yağ yakmasına yardımcı olur. Diyet listesine acı biber ekleyenler daha hızlı kilo verebilir. Yağ yakıcı özelliği sayesinde sağlıklı bir şekilde zayıflayabilirler.
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AĞRI KESİCİ ETKİLİ Acı biberin içerisindeki kapsaisin maddesi, ağrı kesici özelliklere sahiptir. Bu nedenle, romatizma, artrit gibi ağrılı hastalıklarda kullanımı önerilmektedir.