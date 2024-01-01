Karın Bölgesindeki Yağları Eriten Baharat

İngiliz, Çin ve Amerikalı bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre düzenli olarak acı biber yiyen kişilerin ya da her gün acı biber tüketenlerin kanser, kalp ve solunum rahatsızlıklarına yakalanma riski yemeyenlere oranla daha az oluyor. Yani acı biber ölüm riskini azaltıyor.