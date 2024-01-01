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Demlikte Kalan Çayı Sakın Dökmeyin!

Demlikte kalan bayat çayı sakın dökmeyin!

  1. GÜNEŞ YANIKLARINA İYİ GELİR <br><br> Demlikte kalan, kullanılmış, ıslak çay poşetlerini derideki yanık bölgeye uygulamak acınızı hafifletmeye yardımcı olur.

    GÜNEŞ YANIKLARINA İYİ GELİR

    Demlikte kalan, kullanılmış, ıslak çay poşetlerini derideki yanık bölgeye uygulamak acınızı hafifletmeye yardımcı olur.

  2. ETİNİZİ MARİNE ETMEK İÇİN DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ <p> 4 yemek kaşığı çayı, ılık suyla 5 dakika demleyin. Demi süzdükten sonra çayı ½ bardak esmer şekerle karıştırın ve şeker çözülene kadar bir kenarda bekletin. Bu arada eti tercihinize göre soğan, sarımsak ve baharatlarla pişireceğiniz kaba yerleştirin. Üzerine hazırladığınız çay karışımını döktükten sonra bu şekilde önceden ısıttığınız fırına koyun. Kırmızı et, çay sayesinde lokum gibi yumuşak olacak.

    ETİNİZİ MARİNE ETMEK İÇİN DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ

    4 yemek kaşığı çayı, ılık suyla 5 dakika demleyin. Demi süzdükten sonra çayı ½ bardak esmer şekerle karıştırın ve şeker çözülene kadar bir kenarda bekletin. Bu arada eti tercihinize göre soğan, sarımsak ve baharatlarla pişireceğiniz kaba yerleştirin. Üzerine hazırladığınız çay karışımını döktükten sonra bu şekilde önceden ısıttığınız fırına koyun. Kırmızı et, çay sayesinde lokum gibi yumuşak olacak.

  3. AYAK KOKULARINI GİDERİR<p> Ayaklarınızı iyice demlenmiş çayla karıştırdığınız ılık suda 20 dakika bekletin ve ayak kokusundan kurtulun.

    AYAK KOKULARINI GİDERİR

    Ayaklarınızı iyice demlenmiş çayla karıştırdığınız ılık suda 20 dakika bekletin ve ayak kokusundan kurtulun.

  4. VÜCUT PEELİNGİ<p> Banyodan çıkmadan son su olarak bir çaydanlık çay ile teninizi ovuşturun, balsam vazifesi görün.

    VÜCUT PEELİNGİ

    Banyodan çıkmadan son su olarak bir çaydanlık çay ile teninizi ovuşturun, balsam vazifesi görün.

  5. YARAYA İYİ GELİR<p> Çayı, derinizdeki yaraların temizlenmesi ve antibiyotik etki göstermesi için pamukla tatbik ederek kullanabilirsiniz.

    YARAYA İYİ GELİR

    Çayı, derinizdeki yaraların temizlenmesi ve antibiyotik etki göstermesi için pamukla tatbik ederek kullanabilirsiniz.

  6. BALIK KOKUSUNA İYİ GELİR<p> Balık ayıkladınız, ellerinizi sabunla yıkadınız ve hala balık kokuyor. Ya da soğan soydunuz, soğan kokuyor. işte kurtarıcınız yine çay. Elinizi demli çayla yıkayın.

    BALIK KOKUSUNA İYİ GELİR

    Balık ayıkladınız, ellerinizi sabunla yıkadınız ve hala balık kokuyor. Ya da soğan soydunuz, soğan kokuyor. işte kurtarıcınız yine çay. Elinizi demli çayla yıkayın.

  7. GÖZE İYİ GELİR<p> Kaynamış çayı bir tasa koyup buharı gözünüze gelecek biçimde başınızı üstüne koyun.

    GÖZE İYİ GELİR

    Kaynamış çayı bir tasa koyup buharı gözünüze gelecek biçimde başınızı üstüne koyun.

  8. BUZDOLABI KOKUSANA İYİ GELİR<p> Demlikte kalmış çay posalarını kurutup bir kap içinde buzdolabının orta rafına yerleştirin, kokudan eser kalmayacaktır.

    BUZDOLABI KOKUSANA İYİ GELİR

    Demlikte kalmış çay posalarını kurutup bir kap içinde buzdolabının orta rafına yerleştirin, kokudan eser kalmayacaktır.

  9. DİŞ ETİ PROBLEMLERİNE ÇARE OLABİLİR<p> Diş eti kanaması probleminiz varsa, ya da diş çekimi yapıldıktan sonra iyileşme sürecinde acı hissediyorsanız, soğuk su ile ıslattığınız çay poşetini acıyan bölgeye uygulayın. Hem kanamayı hem de ağrıyı durdurur

    DİŞ ETİ PROBLEMLERİNE ÇARE OLABİLİR

    Diş eti kanaması probleminiz varsa, ya da diş çekimi yapıldıktan sonra iyileşme sürecinde acı hissediyorsanız, soğuk su ile ıslattığınız çay poşetini acıyan bölgeye uygulayın. Hem kanamayı hem de ağrıyı durdurur

  10. GÖZ ALTI HALKALARINA SON<p> 2 adet çay poşetini ılık suda ıslatın ya da üzerinden fazla zaman geçmediyse içtiğiniz çay poşetlerini de kullanabilirsiniz. Çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 20 dakika bekletin. Çayın içeriğindeki tanen maddesi gözlerinizdeki şişliğin inmesini sağlayacaktır.

    GÖZ ALTI HALKALARINA SON

    2 adet çay poşetini ılık suda ıslatın ya da üzerinden fazla zaman geçmediyse içtiğiniz çay poşetlerini de kullanabilirsiniz. Çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 20 dakika bekletin. Çayın içeriğindeki tanen maddesi gözlerinizdeki şişliğin inmesini sağlayacaktır.

  11. BİTKİLERİNİZİ BESLER<p> Saksıda yetiştirdiğimiz bitkilerin daha çabuk büyümesi, daha sağlıklı yetişmesi için yapmanız gereken tek şey; çay demini saksı dibine dökmek

    BİTKİLERİNİZİ BESLER

    Saksıda yetiştirdiğimiz bitkilerin daha çabuk büyümesi, daha sağlıklı yetişmesi için yapmanız gereken tek şey; çay demini saksı dibine dökmek

  12. AYNALARINIZI PARLATIR<p> Aynalarınızı parlatmak için kalan çay demini soğuk suyla tekrar sulandırıp kullanabilirsiniz. Ahşap temizliğinde olduğu gibi aynaları da parlatır.

    AYNALARINIZI PARLATIR

    Aynalarınızı parlatmak için kalan çay demini soğuk suyla tekrar sulandırıp kullanabilirsiniz. Ahşap temizliğinde olduğu gibi aynaları da parlatır.

  13. PARKE TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR Taze demlenmiş çay, ahşap mobilya ve zemin temizliği için mükemmel bir üründür. Demleyip içtiğiniz çay poşetlerini yer silme kovasına bırakın. Daha sonra mobilyalarınızın tozunu bu kovaya batırdığınız yumuşak bir bezle silin. Aynı şekilde parkelerinizi de bu suyla temizleyin. Ahşap yüzeylerin ve parkenizin parladığına tanık olacaksınız.

    PARKE TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR Taze demlenmiş çay, ahşap mobilya ve zemin temizliği için mükemmel bir üründür. Demleyip içtiğiniz çay poşetlerini yer silme kovasına bırakın. Daha sonra mobilyalarınızın tozunu bu kovaya batırdığınız yumuşak bir bezle silin. Aynı şekilde parkelerinizi de bu suyla temizleyin. Ahşap yüzeylerin ve parkenizin parladığına tanık olacaksınız.

  14. ŞÖMİNE TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR<p> Şöminede kül temizliği yapmadan önce etrafın kirlenmemesi için en akıllıca yöntem kül üzerine ıslak çay demi dökmektir. Böylece küller uçuşmadan şömineyi kolayca temizleyebilirsiniz.

    ŞÖMİNE TEMİZLİĞİNDE KULLANILIR

    Şöminede kül temizliği yapmadan önce etrafın kirlenmemesi için en akıllıca yöntem kül üzerine ıslak çay demi dökmektir. Böylece küller uçuşmadan şömineyi kolayca temizleyebilirsiniz.