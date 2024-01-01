Kanseri Önlediği Bilimsel Olarak Kanıtlanan 5 Besin!

Tükettiğimiz gıdaların sağlığımız için ne kadar faydalı ya da zararlı olduğunu hiç düşündünüz mü? En önemli sağlık sorunlardan biri olan kanser oluşumunda beslenme şekli, önemli bir yer tutuyor. Bu noktada ne tüketip tüketmediğimizi kadar neyi ne kadar tükettiğimiz de önemli. İşte kanseri önlediği kanıtlanan besinler...