Kanseri Önlediği Bilimsel Olarak Kanıtlanan 5 Besin!
Tükettiğimiz gıdaların sağlığımız için ne kadar faydalı ya da zararlı olduğunu hiç düşündünüz mü? En önemli sağlık sorunlardan biri olan kanser oluşumunda beslenme şekli, önemli bir yer tutuyor.
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Tükettiğimiz gıdaların sağlığımız için ne kadar faydalı ya da zararlı olduğunu hiç düşündünüz mü? En önemli sağlık sorunlardan biri olan kanser oluşumunda beslenme şekli, önemli bir yer tutuyor. Bu noktada ne tüketip tüketmediğimizi kadar neyi ne kadar tükettiğimiz de önemli. İşte kanseri önlediği kanıtlanan besinler...
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PAZI En şifalı besinlerden biri olan pazı, içerisinde syringic asit ve kaempferol içeriyor. Vücuttaki kanser hücrelerinin oluşmasını engelliyor, vücutta toksin birikmesini engelliyor. Çiğ olarak tüketildiğinde oldukça faydalı olan pazı, sote şeklinde de tüketilebilir.
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SARIMSAK Antioksidan içeren ve antiinflamatuar özelliği nedeniyle hücrelerin yaşlanmasını önleyen sarımsak, çiğ tüketildiğinde vücuda faydası en üst düzeydedir. Bağışıklığı güçlendiren sarımsak, kanser hücresinin oluşmasını engelliyor. Sarımsak, bol miktarda allicin içeriyor. Allicin, vücudu serbest radikallere karşı korur. Hücre zarına zarar gelmesini önler. Sarımsak, bu özellikleri nedeniyle doğal ilaç olarak bilinir.
Sarımsak, damarlarda iltihap oluşmasını engeller.
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BROKOLİ Yapılan çalışmalar, brokolinin meme kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünden koruduğunu gösterdi. Çiğ bir şekilde tüketilen brokoli mide kanserini yüksek oranda önlüyor.
Kanser riskini azaltan brokoli, bağışıklığı güçlendirdiği için kış hastalıklarına karşı da koruyor.
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KARALAHANA Yöresel yemeklerde sıklıkla kullanılan karalahana, kansere karşı koruma sağlıyor.
Karalahana, glukosinolat olarak bilinen doğal bileşikler bakımından zengindir. Haftada bir kez tüketilen karalahana DNA hasarını önlüyor.
Karalahana, fitokimyasallar içermesi nedeniyle vücutta toksin birikmesinin önüne geçiyor.
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TERE Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan tere, tat bakımından oldukça keskindir.
Özellikle kahvaltıda tüketildiğinde, halsizlik ve yorgunluğu alan tere, kanser hücresinin oluşmasını engelliyor. Tere, hücreleri koruması nedeniyle birçok kronik hastalığın önüne geçiyor.