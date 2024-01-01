Demet Akalın'ın Kiracı Çıkmazı: Adam Evime Çöktü

Mankenlik yaptığı yıllarda aldığı bir evde oturan kiracısından aylık 5 bin TL kira aldığını ifade eden Akalın, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerini kullandı. Avukatını devreye soktuğunu söyleyen Akalın ne yapsa olmadı.