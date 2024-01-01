Demet Akalın'ın Kiracı Çıkmazı: Adam Evime Çöktü
Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sıkıntıyı bir türlü çözemedi.
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Yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen ünlü isim şarkıcı Demet Akalın'ın başı kiracısıyla dertte.
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Mankenlik yaptığı yıllarda aldığı bir evde oturan kiracısından aylık 5 bin TL kira aldığını ifade eden Akalın, "Bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadelerini kullandı. Avukatını devreye soktuğunu söyleyen Akalın ne yapsa olmadı.
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"Ben o evi almak için dişimi tırnağıma gece gündüz o zaman mankenlik yapıyordum. Millete yaka iğnesi takıyordum milletin ağzı kokusunu çekiyordum" diyen Demet Akalın sosyal medyadan da isyan etti.
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Demet Akalın son paylaşımında "Ya bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş adam çöktü evime ya!!!!!" diyerek derdini takipçileriyle paylaştı.