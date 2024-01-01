Sosyal Medyanın Diline Düştü!
Sık sık tarzıyla gündeme gelen Cavadzade, yine eleştirilerin hedefi oldu.
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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz akşam İstanbul'da katıldığı bir konserde başörtülü kombiniyle dikkat çekti.
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SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
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Sık sık tarzıyla gündeme gelen Cavadzade, yine eleştirilerin hedefi oldu.
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Beyaz kot pantolon ve beyaz atletinin üzerine başörtüsü takan ünlü oyuncunun tarzı beğenilmedi.
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İri gözlükleriyle 70'ler modasını yakalamaya çalışan Cavadzade, sosyal medya kullanıcıları tarafından fena dile düştü.
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Sosyal medya kullanıcıları tarafından "hiç olmuş mu?", "bu eşarp modası çok alakasız", 'her yer açık baş örtülü", "çok saçma görünüyor" gibi yorumlar yapıldı.
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