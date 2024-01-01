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Dinozor Çağı'nı Bitiren Gök Taşı Nereden Geldi?

Bilim insanları, dinozorların sonunu getiren gök taşının nereden geldiğini ortaya çıkardı.

  1. GÖK TAŞININ YAPISI 66 milyon yıl önce devasa bir gök taşı Dünya'ya çarptığında, yaşamın büyük bölümünü yok etti ve dinazorların hükmüne son verdi. Bilim insanları, kitlesel yok oluşa neden olan gök taşının yapısına dair yeni fikirlere sahip olduklarını öne sürüyor.

    GÖK TAŞININ YAPISI 66 milyon yıl önce devasa bir gök taşı Dünya'ya çarptığında, yaşamın büyük bölümünü yok etti ve dinazorların hükmüne son verdi. Bilim insanları, kitlesel yok oluşa neden olan gök taşının yapısına dair yeni fikirlere sahip olduklarını öne sürüyor.

  2. C TİPİ ASTEROİT Olay sırasında ortaya çıkan materyalleri inceleyen uzmanlar, Chicxulub kraterinin, Jüpiter'in yörüngesinin dışından gelen karbon açısından zengin "C tipi" bir asteroit tarafından oluşturulduğunu buldu.

    C TİPİ ASTEROİT Olay sırasında ortaya çıkan materyalleri inceleyen uzmanlar, Chicxulub kraterinin, Jüpiter'in yörüngesinin dışından gelen karbon açısından zengin "C tipi" bir asteroit tarafından oluşturulduğunu buldu.

  3. 200 KİLOMETRE ÇAPI OLAN KRATER Göktaşı, neredeyse 200 kilometre çapa sahip Chicxulub Krateri'ni oluşturmanın yanı sıra bütün gezegeni enkaz parçaları ve dumana bürümüştü.

    200 KİLOMETRE ÇAPI OLAN KRATER Göktaşı, neredeyse 200 kilometre çapa sahip Chicxulub Krateri'ni oluşturmanın yanı sıra bütün gezegeni enkaz parçaları ve dumana bürümüştü.

  4. GÖK TAŞI MI KUYRUKLU YILDIZ MI? Bazı bilim insanları, gezegene çarpan şeyin gök taşı değil, kuyruklu yıldız olduğunu öne sürüyordu. Köln Üniversitesi'nden jeokimyacı Dr. Mario Fischer-Gödde ve ekip arkadaşları, çarpmanın ardından çıkan enkazı inceledi.

    GÖK TAŞI MI KUYRUKLU YILDIZ MI? Bazı bilim insanları, gezegene çarpan şeyin gök taşı değil, kuyruklu yıldız olduğunu öne sürüyordu. Köln Üniversitesi'nden jeokimyacı Dr. Mario Fischer-Gödde ve ekip arkadaşları, çarpmanın ardından çıkan enkazı inceledi.

  5. Ekip araştırmalar sonucunda, çarpışmaya bir kuyruklu yıldızın yol açtığı veya kalıntının yanardağ patlamalarından oluştuğu seçeneğini eledi. Science adlı hakemli dergide yayımlayan araştırma, Dinozorlar Çağı'nı bitiren gök taşının bir C-tipi asteroit olduğu sonucuna vardı.

    Ekip araştırmalar sonucunda, çarpışmaya bir kuyruklu yıldızın yol açtığı veya kalıntının yanardağ patlamalarından oluştuğu seçeneğini eledi. Science adlı hakemli dergide yayımlayan araştırma, Dinozorlar Çağı'nı bitiren gök taşının bir C-tipi asteroit olduğu sonucuna vardı.

  6. YAŞAMI OLUŞTURAN GÖK TAŞLARI Karbon oranı yüksek olan bu gök taşları, Jüpiter'in yörüngesinin ötesinde oluşmuştu. Güneş Sistemi'nin oluşum sürecinin başında meydana geldiği düşünülen C-tipi gök taşları, yaşamın yapıtaşlarını da içeriyor. En yaygın asteroitler olan C-tipi gök taşları, artık Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı'nda yer alıyor.

    YAŞAMI OLUŞTURAN GÖK TAŞLARI Karbon oranı yüksek olan bu gök taşları, Jüpiter'in yörüngesinin ötesinde oluşmuştu. Güneş Sistemi'nin oluşum sürecinin başında meydana geldiği düşünülen C-tipi gök taşları, yaşamın yapıtaşlarını da içeriyor. En yaygın asteroitler olan C-tipi gök taşları, artık Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı'nda yer alıyor.