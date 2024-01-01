En Güçlü Bitkisel Protein Kaynağı!
Kötü kolesterolü düşürüyor, kalbi sağlamlaştırıyor
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İlçenin Esendere yolu üzerinde bulunan Güllüce köyünde ikamet eden Yılmaz Güneç isimli çiftçi, köyünde ilkbaharda yer fıstığı ekimine başladı.
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İlçede ilk kez büyük bir alanda yapılan yer fıstığı ekim alanını gezen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, üstün başarı gösteren Yılmaz Güneç isimli çiftçiyi tebrik ederek, tüm ilçede bunun olması için gayret göstereceklerini söylediler.
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Perviz Geçirgen, ?Aslında bu ürün hep Çukurova gibi merkezlerde yetiştirildi. Bizde hep hayal ediyorduk bu ürünün burada ekimini yapabilir miyiz? Güllüce köyümüzde yaşayan Yılmaz Güneç tarafından bu sene yetiştirildi. Bir ilk gerçekleştirildi, demo alanı oluşturuldu. Şimdi şunu gördük, artık yer fıstığı Yüksekova'da yetişebiliyor. Yüksek bir verime de yaklaştık. İnşallah ekim ayında da hasadını gerçekleştireceğiz. Tek amacımız bu ürünü tüm çiftçilerimizle buluşturmaktır? dedi.
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BİTKİSEL PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN Lezzetli ve besleyici atıştırmalıklardan biri olan yer fıstığı bitkiSel protein açısından çok zengin. Bu da onu vejetaryenler ve veganlar için iyi bir protein kaynağı yapar.
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DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİ YÖNÜNDEN ZENGİN Doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan yer fıstığı, kalp sağlığı için faydalıdır. Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Zengin lif kaynaklarından biri olan yer fıstığı, sindirim sistemini de rahatlatır. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.
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VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞI Yer fıstığı, E vitamini, B vitamini kompleksi, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko gibi önemli vitamin ve mineralleri içerir. Serbest radikalleri nötralize eden ve hücre hasarını önleyen antioksidanlar içerir.
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Tok tutma özelliği sayesinde kilo yönetimine yardımcı olabilir, ancak porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir çünkü kalorisi yüksektir. Yer fıstığı, düşük glisemik indeks değerine sahip olması nedeniyle kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.
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Ancak, yer fıstığının yüksek kalorili olduğunu ve bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Dengeli bir diyetin parçası olarak ölçülü tüketilmesi tavsiye edilir. Bu sebeple yer fıstığını beslenme listenize dahil etmeden önce mutlaka bir uzmana danışmanızn önemlidir.