İstanbul'un Hiç Görmediğiniz Fotoğrafları!
İşte İstanbul'un birbirinden eski halleri
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Bugün dünyanın en büyük şehirlerinden biri haline gelen mega kent İstanbul geçmişte nasıl görünüyordu, hiç merak ettiniz mi?
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İŞTE, İSTANBUL'UN DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİNİZ FOTOĞRAFLARI...
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NÜFUS 1.790.000
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TRABYA 60'LAR
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ORTAKÖY 70'LER
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BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NÜN İNŞAATINDA POZ VEREN BİRİ
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BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜNÜN AÇILIŞI 1973
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KANLICA 50'LER
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BAĞDAT CADDESİ 60'LAR
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BEYKOZ 70'LER
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KURTULUŞ
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KIZ KULESİ 1890
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ŞİŞLİ ETFAL ÇOCUK HASTANESİ 1906
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İSTİKLAL CADDESİ 1926
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ÜSKÜDAR 70'LER
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BEBEK CAMİİ
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GALATA 20'LER
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EMİRGAN SAHİLİ 50'LER
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EDİRNEKAPI YOLU 1958
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NÜFUS 1.364.000
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İSTANBUL BOĞAZI BUZ TUTUĞUNDA, 1929 KIŞI
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BEŞİKTAŞ VİŞNEZADE CAMİİ 40'LAR
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GALATA KULESİ'NDEN HALİÇ 70'LER
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SALACAK SAHİLİ 1960
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EYÜP PİERRE LOTİ 60'LAR
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ORTAKÖY 40'LAR
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YEDİKULE 1937
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EMİNÖNÜ 1978