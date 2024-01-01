Salatalıkların Bozulmaması İçin Nasıl Saklanır?

İçerdiği zengin mineral sayesinde kahvaltıların vazgeçilmezi olan salatalıklar daha uzun ömürlü olması için saklarken dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası bulunuyor. Aynı zamanda antioksidan bakımından zengin olan salatalığın çürümesini engelleyen bu yöntemi mutlaka deneyin. İşte salatalıkları günlerce taze tutacağınız o yöntem...