Salatalıkların Bozulmaması İçin Nasıl Saklanır?
Buzdolabındaki salatalıkların çürümesi için...
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İçerdiği zengin mineral sayesinde kahvaltıların vazgeçilmezi olan salatalıklar daha uzun ömürlü olması için saklarken dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası bulunuyor. Aynı zamanda antioksidan bakımından zengin olan salatalığın çürümesini engelleyen bu yöntemi mutlaka deneyin. İşte salatalıkları günlerce taze tutacağınız o yöntem...
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Zengin antioksidan içeriği ile günlü duyulan K vitamini B ve C vitamini sağlayan salatalık aynı zaman az kaloriye sahip sebzeler arasında yer alıyor.
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Kahvaltı ve salatalarda özellikle tercih edilen salatalığı pazardan veya marketten satın aldığınızda birkça gün içinde bozulmamasını sağlamak için doğru saklama koşullarını oluşturmanız gerekiyor.
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Son dönemde en çok tercih edilen yöntem ise, salatalıkları peçete sarıp sebzelik bölmesinde saklama yöntemidir.
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BU YÖNTEMİ MUTLAKA DENEYİN! Her salatalığı bir peçeteye sararak uzun süre taze kalmasını ve çürümesini engelleyebilirsiniz.
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Hepsini sardıktan sonra bir plastik torbanın içine yerleştirmeyi unutmayın.
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POŞETİN İÇİNE 2 ADET KOYMANIZ YETERLİ Hepsiyle tek tek uğraşmak istemezseniz de poşetin içine 2 havlu kağıt koyarak deneyebilirsiniz.
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Salatalıkları sakladıktan sonra arada açıp aralarında çürük var mı diye kontrol etmeyi ihmal etmeyi. Çürük salatalıkla birlikte diğer bozulmamış salatalıklar aynı yerde kalırsa onlarında bozulmasına neden olacağını unutmayın.
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Uzun süre saklamak istediğiniz salatalıkların herhangi bir darbe ve fiziksel hasar almadığında emin olun.