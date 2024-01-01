Sahte Kaşarı Anlamanın En Basit Yöntemi!

Son dönemde piyasada satılan birçok ürüne karşı savaş açan vatandaşlar son olarak sahtesi yapılan kaşara da savaş açtı. Uzmanlar farklı malzemeler kullanılarak daha ucuza yapılan kaşarlar sağlığı da olumsuz etkilediğini belirtiyor. Bunun önüne geçmek için birçok kişi sahte kaşarı anlamının yollarını arıyor. Peki sahte kaşar nasıl anlaşılır? İşte en basit yöntemi...