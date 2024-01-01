Sahte Kaşarı Anlamanın En Basit Yöntemi!
Çığırından çıkan sağlık terörü
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Son dönemde piyasada satılan birçok ürüne karşı savaş açan vatandaşlar son olarak sahtesi yapılan kaşara da savaş açtı. Uzmanlar farklı malzemeler kullanılarak daha ucuza yapılan kaşarlar sağlığı da olumsuz etkilediğini belirtiyor. Bunun önüne geçmek için birçok kişi sahte kaşarı anlamının yollarını arıyor. Peki sahte kaşar nasıl anlaşılır? İşte en basit yöntemi...
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Hemen hemen herkesin severek tükettiği ürünler arasında yer alan kaşar peynirlerinde sahtecilikte her geçen gün artıyor.
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Uzman isimler aldığınız market ürünlerinde son dönemde artan hileli ürünlere karşı uyarıyor. Piyasaya sürülen kaşar peynirinin hileli olp olmadığını deneyedeceğini bu yöntemle öğrenebiirsiniz. İşte sahte kaşarı anlamaının en kolay yolu...
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En etkili sayılan yöntemlerin başında çakmak deneyi geliyor. Bunun için bir kaşar dilmini kesin ve çakmak ile yakmaya çalışın.
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Eğer kaşar alev alıyorsa kaşar sahte demektir. Eğer kaşar yanmazsa gerçek kaşar peyniridir.
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Yaktığınız kaşar yanmayıp sadece isleniyorsa kaşar taptaze anlamı taşıyor.
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Marketten alırken kaşarın gerçek olup olmadığını o anda test etmek için rengine bakabilirsiniz. Gerçek kaşar sarımtırak olurken sahte kaşar beyazdır.
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Sahte olarak adlandırılan ve sağlığı ciddi büyük bir tehlikeye sokan kaşar peynirler Hidrojen peroksit, soda gibi kimyasal malzemelerle hazırlanıyor. Aynı zamanda, daha ucuza getirmek için patates püresi ve eski peynirlerle de hazırlanmaktadır.
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UZMANLAR UYARIYOR! Uzmanlar, sahte kaşarın tüketildiği taktirde vücutta alerji ve enfeksiyonel problemlere sebep olduğuna vurgu yaparken, antibiyotikle üretilen bazı kaşarların ise bu tehlikeyi ikiye katladığına dikkat çekiyor.
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Bu durumda farkında olmadan vücuda antibiyotik yüklemesi yapmış oluyorsunuz...