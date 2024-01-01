Okuduktan Sonra Pişman Eden O Meslekler

Geçmişten günümüze değişen yaşam koşullarıyla birlikte yapılan son araştırmaya göre mezunları en çok hayal kırıklığını uğratan meslek grupları açıklandı. Georgetown Üniversitesi Eğitim ve İşgücü Merkezi?nin araştırmasına göre, üniversiteden mezun olduktan sonrası mezunların beklentisini karşılamayan meslek gruplarının listesi...