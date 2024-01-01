Okuduktan Sonra Pişman Eden O Meslekler
Mezunların beklentisini karşılamayan meslekler şaşırttı!
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Geçmişten günümüze değişen yaşam koşullarıyla birlikte yapılan son araştırmaya göre mezunları en çok hayal kırıklığını uğratan meslek grupları açıklandı. Georgetown Üniversitesi Eğitim ve İşgücü Merkezi?nin araştırmasına göre, üniversiteden mezun olduktan sonrası mezunların beklentisini karşılamayan meslek gruplarının listesi...
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Araştırmaya katılan mezunların çoğunluğu, tercih ettikleri mesleğin beklentilerini karşılayamaması, iş bulma konusunda zorluk yaşamaları ve maddi tatmin sağlayamamaları gibi nedenlerle pişmanlık duyduklarını ifade ettiler.
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Okuduğu bölümden mezun olduktan sonra en çok pişman olan meslek grupları paylaşıldı. İşte okuduktan sonra pişman eden o meslekler
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Gazetecilik
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Sosyoloji
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Sanat
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İletişim Bilimleri
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Eğitim
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Pazarlama Yönetimi
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Medikal - Klinik asistanlığı
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Politika Bilimi
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Biyoloji
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İngilizce bilimi