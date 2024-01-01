Vücuttaki İltihabı Söküp Atıyor! İşte Mucize Karışım
stres, hareketsiz yaşam, aşırı kilo ve kötü beslenme
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Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre her gün karbonat içmek bu iltihaplanmalarla mücadele etmenin ucuz ve pratik bir yoludur.
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Bağışıklık sisteminde hayati bir rol oynayan dalağınız potansiyel tehlike içeren bir bakteri veya virüs tespit ettiğinde bunlarla savaşmak için beyaz kan hücrelerini serbest bırakır. Bu beyaz kan hücrelerinin işlevi vücudun doğal iyileşme sürecini desteklemek için iltihaplara sebep olmaktır.
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Karbonat içmek dalağınıza her şeyin iyi olduğunu ve beyaz kan hücrelerini serbest bırakmaya ihtiyaç olmadığını belirten kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar başlatır. Yapılan araştırmada 2 hafta boyunca suya karbonat ekleyerek içenlerin iltihaplanmaya sebep olan beyaz kan hücrelerinde düşüş, iltihaplanmayı azaltan kan hücrelerinde artış görüldü.
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T hücreleri olarak bilinen bir başka beyaz kan hücresi, kendi vücut dokularınıza saldırmasını önlemek için bağışıklık sisteminizi düzenlemeye yardımcı olur. T hücreleri düzgün çalışmadığında astım, diyabet, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları yaşanır. Yapılan araştırmada her gün az miktarda karbonat içmenin T hücrelerinin sağlıklı işlemesine destek olduğu görülmüştür.
Araştırmacılar her gün 1 bardak su içine yarım çay kaşığı karbonat ekleyerek içmeyi öneriyor. Ancak yemeklerden önce mi sonra mı içilmesi konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyorlar.