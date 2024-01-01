Diyet Listelerine Özel Tatlı Tarifleri

Yapılışı:

Bir rondonun içine yulaf ezmesini koyun. İyice toz haline kadar öğütün. Ardından bir kabın içerisine yumurta koyup köpürüne kadar bir çırpıcı yardımıyla çırpın. Diğer bir kabın içine muzu soyup güzelce ezin. Daha sonra toz haline getirdiğiniz yulaf ezmesi, süt, karbonat, birkaç damla limon, zeytinyağı ve bir kapta çırptığınız yumurtaya koyup iyice karıştırın. Koyu bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. Koyu bir kıvam aldığında dilerseniz arzuya göre vanilya özünü ekleyebilirsiniz.