Diyet Listelerine Özel Tatlı Tarifleri
Muzlu diyet tatlıları!
-
Kilo vermek isteyen birçok kişinin en çok zorlandığı ve ansızın gelen tatlı krizlerini yok etmek için birbirinden pratik ve az kalorili muzlu diyet tarifler bulunuyor. Yasemin.com ekibi olarak beslenme programını bozmadan tatlı yiyerek kilo verebileceğiniz en pratik muzlu tarifleri derledik. Gelin hep birlikte çok hafifi ve az kalorili olan bu tatlıların nasıl yapıldığına bakalım...
-
ŞEKERSİZ MUZLU PANCAKE TARİFİ Malzemeler: 1 adet yumurta 1 çay bardağı yulaf ezmesi yemek kaşığı süt 1 adet muz 1 buçuk yemek kaşığı zeytinyağı Yarım çay kaşığı karbonat Birkaç damla limon İsteğe göre: 1 çay kaşığı vanilya özü
-
Yapılışı:
Bir rondonun içine yulaf ezmesini koyun. İyice toz haline kadar öğütün. Ardından bir kabın içerisine yumurta koyup köpürüne kadar bir çırpıcı yardımıyla çırpın. Diğer bir kabın içine muzu soyup güzelce ezin. Daha sonra toz haline getirdiğiniz yulaf ezmesi, süt, karbonat, birkaç damla limon, zeytinyağı ve bir kapta çırptığınız yumurtaya koyup iyice karıştırın. Koyu bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. Koyu bir kıvam aldığında dilerseniz arzuya göre vanilya özünü ekleyebilirsiniz.
-
Dinlenmesi için üzerini kapatıbn ve dolaba kaldırın. Yaklaşık 15 dakika kadar dinlenmesini sağlayın. Tavanın içini çok haifi yağlayın ve ısınmasını bekleyin. Daha sonra dinlenen hamurdan kepçe yardımıyla hamurları tavaya dökmeye başlayın. Azar azar koyduğunuz pankekleri arkalaı önlü güzelce pişirin. Hamur bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edin. Ardından bütün hamur bitince servis kısmında muz dilimleri ve bal ile servis edebilirsiniz.
-
MUZLU CHİA PUDİNG Malzemeler: 7 yemek kaşığı chia tohumu 1 büyük boy muz 1 yemek kaşığı bal 2 su bardağı badem sütü Yaklaşık 1 çay kaşığı vanilya özütü Üzeri için: Yarım adet muz
-
Yapılışı: Boş bir kabın içerisine chia tohumunu ve sütü ekleyin ve iy,ce karışmasını sağlayın. Karıştırdıktan sonra kabın üzerini apatıp chia tohumlarının öçekmesi için bir kenara alın. Bir kenarda en az yarım saat kadar bekletin. Jel kıvamını alan karışımın içerisine vanilya özünü ve balı koyun.
-
Daha sonra muzun kabuklarını çıkarıp bir kabın içerisinde iyice ezin. Ezdiğiniz muzu karışımın içine ekleyin. Bütün malzemeler eklenen pudingi dilerseniz blendırla dilerseniz de bir tel çırpıcı ile iyice karıştırabilirsiniz. Son olarak servis edeceğiniz kaplara alaın ve yarım muz ile güzelce süsleyip soğuması için dolaba kaldırabilirsiniz.
-
İT MUZ YATAĞI TARİFİ Malzemeler: 3 adet büyük boy muz 3 adet sade probiyotik yoğurt 4 yemek kaşığı granola 1 su bardağı kadar karışık kırmızı meyve
-
Yapılışı: 3 adet muzu kabuklarından ayırın. Daha sonra muzları ortadan ikiye uzunlamasına kesin. Kestiğiniz muzların içine probiyotik yoğurdu doldurun. Her muzun üzerine 1 yemek kaşığı granola gezdirin ve üzerine istediğiniz kırmızı meyvelerle süsleyin.
-
MUZ TOPLARI Malzemeler: 1 paket hindistan cevizi 3 adet orta boy muz 200 gram pudra şekeri 200 gram bisküvi
-
Yapılışı: Bir kabın içinde muzları ezin daha sonra üstüne pudra şekerini ilave edin. Pudra şekeriyle iyice harmanlanmasını sağlayın. Ardından bir kapta ufaltılmış bisküvileri ilave edin.
-
Tekrar karıştırın ve elinizle top şekli verin. Bir tabağın içine hindistan cevizini koyun. Hazırladığınız topları hindistan cevizinin içine batırın. Her tarafına hindistan cevizi gelecek şekilde yuvarlayın. İşte bu kadar...