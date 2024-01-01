Çocuklar Duymasın'da Rol Aldığı Bilinmeyen 5 İsim!

Kapıdan satışlara yeni düzenleme: Cayma hakkı kullanılabilecek
Kapıdan satışlara yeni düzenleme: Cayma hakkı kullanılabilecek
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
10 milyon müşteri olmamıza Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu
Bakanlıktan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu
Dolar 34 TL'yi geçti
Dolar 34 TL'yi geçti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor
Üniversite kaydını yaptırmayanlara 'mazeret kayıt hakkı'
Üniversite kaydını yaptırmayanlara 'mazeret kayıt hakkı'
Çin basını: Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı
Çin basını: Kaan gerçek bir 5. nesil savaş uçağı
Yurt başvuruları için yarın son gün
Yurt başvuruları için yarın son gün
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı
Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı
Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Sağlık Bakanı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme
Bakanlık harekete geçti! Ette fahiş fiyata inceleme
Hızlı trenle Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
Hızlı trenle Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı
Bakan Işıkhan'dan 'ilave sağlık ücretleri' için uyarı
Kartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon liraya ulaştı
Kartlı ödemeler temmuzda 1,42 trilyon liraya ulaştı
Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz
Bakan Şimşek: Sektörel saha denetimlerimizi sürdürüyoruz
KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
Yılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacak
Yılın son Enflasyon Raporu 8 Kasım'da yayımlanacak
LPG'ye zam, motorine indirim geliyor...
LPG'ye zam, motorine indirim geliyor...
Bilgisayar talebi dibe vurdu
Bilgisayar talebi dibe vurdu
Taklit ürünün mağazası açıldı, vitrin satışı düştü
Taklit ürünün mağazası açıldı, vitrin satışı düştü
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Hazır giyim ve ayakkabıda rekabet yok!
Hazır giyim ve ayakkabıda rekabet yok!
FETÖ'nün hedefinde Bakan Şimşek var
FETÖ'nün hedefinde Bakan Şimşek var
Üniversite kayıtları bugün sona erecek
Üniversite kayıtları bugün sona erecek
Aile mahkemesinin 'topuk kanı' kararına ilişkin Bakanlıktan açıklama
Aile mahkemesinin 'topuk kanı' kararına ilişkin Bakanlıktan açıklama
Vatandaş döviz almaya devam etti
Vatandaş döviz almaya devam etti
Sağlık Bakanlığından 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
Bakan Tekin yanıtladı: Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çocuklar Duymasın'da Rol Aldığı Bilinmeyen 5 İsim!

Listede öyle bir isim var ki, kimsenin aklına gelmez

  1. Çocuklar Duymasın oyuncuları, dizide oynadıkları rollerle özdeşleşip ün elde etmişlerdi.

    Çocuklar Duymasın oyuncuları, dizide oynadıkları rollerle özdeşleşip ün elde etmişlerdi.

  2. Ancak dizide devam ettiği süre boyunca pek çok isim rol aldı. İşte Çocuklar Duymasın'da bir dönem rol aldığı bilinmeyen 5 isim!

    Ancak dizide devam ettiği süre boyunca pek çok isim rol aldı. İşte Çocuklar Duymasın'da bir dönem rol aldığı bilinmeyen 5 isim!

  3. Ali İpin Çocuklar Duymasın dizisinde, Emre'nin okul arkadaşının babasını oynamıştı.

    Ali İpin Çocuklar Duymasın dizisinde, Emre'nin okul arkadaşının babasını oynamıştı.

  4. Erkan Sever Çocuklar Duymasın dizisinde, Emre'nin servis şoförünü oynamıştı.

    Erkan Sever Çocuklar Duymasın dizisinde, Emre'nin servis şoförünü oynamıştı.

  5. Altan Günbay Çocuklar Duymasın dizisinde, Haluk'un babasını oynamıştı.

    Altan Günbay Çocuklar Duymasın dizisinde, Haluk'un babasını oynamıştı.

  6. Nilgün Karababa Çocuklar Duymasın dizisinde, evin yardımcısını oynamıştı. O diziden ayrıldıktan sonra, Emine karakteri gelmişti.

    Nilgün Karababa Çocuklar Duymasın dizisinde, evin yardımcısını oynamıştı. O diziden ayrıldıktan sonra, Emine karakteri gelmişti.

  7. Burcu Esmersoy ekranın en popüler isimleri arasında yer alıyor. Ünlü isim, 1997 yılında Türkiye 4. güzeli seçilmişti.

    Burcu Esmersoy ekranın en popüler isimleri arasında yer alıyor. Ünlü isim, 1997 yılında Türkiye 4. güzeli seçilmişti.

  8. Esmersoy rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde, Meltem'in Amerika'dan gelen kuzeni Aylin'i oynamıştı.

    Esmersoy rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde, Meltem'in Amerika'dan gelen kuzeni Aylin'i oynamıştı.