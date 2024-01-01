Sırra Kadem Basan Çocuk Oyuncular

Örneğin; Namert Mert rolüyle dikkati çeken Fırat Yalçın. Şimdilerde 30 yaşında olan Yalçın, bu diziden sonra da irili ufaklı pek çok rolde yer almıştı. Ancak sırra öyle bir kadem bastı ki, evli mi, son hali nasıl, şu an ne iş yapıyor hiç bilinmiyor.