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Sırra Kadem Basan Çocuk Oyuncular

Kimi bilim insanı oldu kimi DJ...

  1. Ekranda bir dönem çocuk dizileri oldukça popülerdi. Hem bu dizilerde hem de dramalarda rol alan pek çok çocuk oyuncu vardı. Birçoğu kariyerine devam etse de, bazıları sırra kadem bastı.

    Ekranda bir dönem çocuk dizileri oldukça popülerdi. Hem bu dizilerde hem de dramalarda rol alan pek çok çocuk oyuncu vardı. Birçoğu kariyerine devam etse de, bazıları sırra kadem bastı.

  2. Artık ekranda olmayan bu çocuklardan kimi bilim insanı oldu kimi DJ... Bir dönem popüler olup şimdilerde sırra kadem basan çocuk oyuncuları derledik!

    Artık ekranda olmayan bu çocuklardan kimi bilim insanı oldu kimi DJ... Bir dönem popüler olup şimdilerde sırra kadem basan çocuk oyuncuları derledik!

  3. En İyi Arkadaşım dizisi yayınlandığı dönemin en çok izlenen fantastik çocuk dizilerinden birisiydi. Dizide rol alan pek çok çocuk yıldız, bugünkü kariyerlerinin ilk temellerini atmışlardı.

    En İyi Arkadaşım dizisi yayınlandığı dönemin en çok izlenen fantastik çocuk dizilerinden birisiydi. Dizide rol alan pek çok çocuk yıldız, bugünkü kariyerlerinin ilk temellerini atmışlardı.

  4. Ancak bu çocuk oyunculardan sadece ikisi, artık oyunculuk piyasasında yer almıyorlar. Öyle ki sosyal medyada dahi yoklar.

    Ancak bu çocuk oyunculardan sadece ikisi, artık oyunculuk piyasasında yer almıyorlar. Öyle ki sosyal medyada dahi yoklar.

  5. Örneğin; Namert Mert rolüyle dikkati çeken Fırat Yalçın. Şimdilerde 30 yaşında olan Yalçın, bu diziden sonra da irili ufaklı pek çok rolde yer almıştı. Ancak sırra öyle bir kadem bastı ki, evli mi, son hali nasıl, şu an ne iş yapıyor hiç bilinmiyor.

    Örneğin; Namert Mert rolüyle dikkati çeken Fırat Yalçın. Şimdilerde 30 yaşında olan Yalçın, bu diziden sonra da irili ufaklı pek çok rolde yer almıştı. Ancak sırra öyle bir kadem bastı ki, evli mi, son hali nasıl, şu an ne iş yapıyor hiç bilinmiyor.

  6. Bir diğer isimse Yılsu Sarper. Barış rolünü oynayan Sarper, şimdilerde 33 yaşında. Bir dönem yurt dışında da yaşayan genç isim, müzikle ilgileniyor.

    Bir diğer isimse Yılsu Sarper. Barış rolünü oynayan Sarper, şimdilerde 33 yaşında. Bir dönem yurt dışında da yaşayan genç isim, müzikle ilgileniyor.

  7. İşte Yılsu Sarper'in son hali!

    İşte Yılsu Sarper'in son hali!

  8. Bu listede kesinlikle olması gereken isimlerin başında, kuşkusuz ki Selena dizisinin Selin'i geliyor.

    Bu listede kesinlikle olması gereken isimlerin başında, kuşkusuz ki Selena dizisinin Selin'i geliyor.

  9. Çocuk yaştan beri sayısız projede yer alan Demirci, şimdilerde 32 yaşında. Akademik kariyere yönelen ve yurt dışında lisans üstü eğitimini tamamlayan Demirci, sosyal medya da kullanmıyor.

    Çocuk yaştan beri sayısız projede yer alan Demirci, şimdilerde 32 yaşında. Akademik kariyere yönelen ve yurt dışında lisans üstü eğitimini tamamlayan Demirci, sosyal medya da kullanmıyor.

  10. Hakkında durmadan spekülatif haberler çıkan Demirci'nin, yurt dışında yaşadığı ve uluslararası bir şirkette çalıştığı biliniyor. Yine Demirci için Portekiz'de ya da Hollanda'da yaşadığı yönünde iddialar da mevcut.

    Hakkında durmadan spekülatif haberler çıkan Demirci'nin, yurt dışında yaşadığı ve uluslararası bir şirkette çalıştığı biliniyor. Yine Demirci için Portekiz'de ya da Hollanda'da yaşadığı yönünde iddialar da mevcut.

  11. İşte Cansu Demirci'nin son hali!

    İşte Cansu Demirci'nin son hali!

  12. Bez Bebek dizisinin kötü kızı Özge. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden birisini oynayan Sibel Kasapoğlu, karakteristik yüzüyle de dikkati çekiyordu.

    Bez Bebek dizisinin kötü kızı Özge. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden birisini oynayan Sibel Kasapoğlu, karakteristik yüzüyle de dikkati çekiyordu.

  13. Şimdilerde 26 yaşında olan Sibel Kasapoğlu, uzun yıllardır hiçbir projede yer almıyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun.

    Şimdilerde 26 yaşında olan Sibel Kasapoğlu, uzun yıllardır hiçbir projede yer almıyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun.

  14. İşte Sibel Kasapoğlu'nun son hali!

    İşte Sibel Kasapoğlu'nun son hali!

  15. Döneminin en meşhur dramalarından birisiydi Aliye. Ve orada Arda rolünü oynayan Ayberk Koçar oldukça popüler bir çocuk oyuncuydu.

    Döneminin en meşhur dramalarından birisiydi Aliye. Ve orada Arda rolünü oynayan Ayberk Koçar oldukça popüler bir çocuk oyuncuydu.

  16. Pulsar dizisinde de Çağlar karakterini oynayan Kolçak, şimdilerde 24 yaşında ve oyunculuktan çok uzakta bir hayat sürdürüyor.

    Pulsar dizisinde de Çağlar karakterini oynayan Kolçak, şimdilerde 24 yaşında ve oyunculuktan çok uzakta bir hayat sürdürüyor.

  17. İşte Ayberk Koçar'ın son hali!

    İşte Ayberk Koçar'ın son hali!

  18. Omuz Omuza'nın Özge'si de bu listede kesinlikle olması gerekenlerden.

    Omuz Omuza'nın Özge'si de bu listede kesinlikle olması gerekenlerden.

  19. Şimdilerde 26 yaşında olan Terzioğlu, Omuz Omuza dizisinde oynadıktan sonra ekrandan çekildi. Tamamen eğitim hayatına odaklanan genç isim, nörobilim alanında ilerledi ve Harvard Üniversitesi'nde nörobilim alanında çalışmalarını yürütmeye başladı.

    Şimdilerde 26 yaşında olan Terzioğlu, Omuz Omuza dizisinde oynadıktan sonra ekrandan çekildi. Tamamen eğitim hayatına odaklanan genç isim, nörobilim alanında ilerledi ve Harvard Üniversitesi'nde nörobilim alanında çalışmalarını yürütmeye başladı.

  20. İşte Gizem Terzioğlu'nun son hali!

    İşte Gizem Terzioğlu'nun son hali!