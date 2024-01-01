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İlk İnsanların 13 Bin Yıl Önce Devasa Hayvanları...

insanların bu devasa hayvanları tam olarak nasıl öldürdükleri hâlâ bir gizem. Yeni bir çalışma ise bu gizemi aydınlatmış olabilir.

  1. Yeni bir araştırma ilk insanların daha önce düşünüldüğü gibi avlarını mızraklarını fırlatarak değil başka bir yöntemle avladıklarını keşfettiler. Kuzey Amerika?daki ilk insanların geliştirdiği avlanma tekniğine göre avcılar mızraklarını yere saplayarak mamut ve diğer büyük hayvanları avladılar. Bu bulgu, erken insanların avcılık stratejilerine dair önemli bir yenilik sundu.

    Yeni bir araştırma ilk insanların daha önce düşünüldüğü gibi avlarını mızraklarını fırlatarak değil başka bir yöntemle avladıklarını keşfettiler. Kuzey Amerika?daki ilk insanların geliştirdiği avlanma tekniğine göre avcılar mızraklarını yere saplayarak mamut ve diğer büyük hayvanları avladılar. Bu bulgu, erken insanların avcılık stratejilerine dair önemli bir yenilik sundu.

  2. Kuzey Amerika'daki arkeolojik kazılarda sıklıkla bulunan Clovis uçları, yaklaşık 13 bin yıl öncesine tarihleniyor. Çakmak taşı, yeşim taşı gibi materyallerden yapılan bu sivriltilmiş uçların bazı örnekleri mamut iskeletlerinde gömülü halde bulundu.Bu aletler Belirgin bir keskin kenara sahip ve çeşitli boyutlarda bulunabiliyor.

    Kuzey Amerika'daki arkeolojik kazılarda sıklıkla bulunan Clovis uçları, yaklaşık 13 bin yıl öncesine tarihleniyor. Çakmak taşı, yeşim taşı gibi materyallerden yapılan bu sivriltilmiş uçların bazı örnekleri mamut iskeletlerinde gömülü halde bulundu.Bu aletler Belirgin bir keskin kenara sahip ve çeşitli boyutlarda bulunabiliyor.

  3. Bu uçların tam olarak nasıl kullanıldığı uzun zamandır tartışılıyordu. Bazı teoriler, bu uçların mamutları çevrelemek ve delmek için mızraklara takıldığını öne sürerken, başka teoriler bunların yaralı hayvanları temizlemek için kullanıldığını iddia etti. Ancak, taş uçlu mızrakların devasa hayvanlara karşı etkili olup olmadığına dair deneyler, bu silahların mamutlar üzerinde iğne deliği etkisi yaratmış olabileceğini gösterdi.

    Bu uçların tam olarak nasıl kullanıldığı uzun zamandır tartışılıyordu. Bazı teoriler, bu uçların mamutları çevrelemek ve delmek için mızraklara takıldığını öne sürerken, başka teoriler bunların yaralı hayvanları temizlemek için kullanıldığını iddia etti. Ancak, taş uçlu mızrakların devasa hayvanlara karşı etkili olup olmadığına dair deneyler, bu silahların mamutlar üzerinde iğne deliği etkisi yaratmış olabileceğini gösterdi.

  4. Yeni bir çalışma, bu uçların fırlatılmak yerine yere dayandığını ve mızrağın yukarı doğru açılarak büyük avları delmek için kullanıldığını ortaya koydu.

    Yeni bir çalışma, bu uçların fırlatılmak yerine yere dayandığını ve mızrağın yukarı doğru açılarak büyük avları delmek için kullanıldığını ortaya koydu.

  5. YERE SAPLANMIŞ ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLİYOR Araştırma, sabitlenmiş mızrak düzeneğinin, mızrağın avın vücuduna daha derinlere saplanmasını sağladığını ve bu şekilde büyük bir hasara yol açtığını belirtiyor. Bilim insanları, tarihi anekdotları ve deneysel çalışmaları bir araya getirerek, bu mızrakların nasıl etkili olduğunu inceledi. Test platformları kullanarak, Clovis uçlarının bir hayvanı nasıl delip ciddi yaralar açabileceğini ölçtüler.

    YERE SAPLANMIŞ ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLİYOR Araştırma, sabitlenmiş mızrak düzeneğinin, mızrağın avın vücuduna daha derinlere saplanmasını sağladığını ve bu şekilde büyük bir hasara yol açtığını belirtiyor. Bilim insanları, tarihi anekdotları ve deneysel çalışmaları bir araya getirerek, bu mızrakların nasıl etkili olduğunu inceledi. Test platformları kullanarak, Clovis uçlarının bir hayvanı nasıl delip ciddi yaralar açabileceğini ölçtüler.

  6. Çalışmanın ortak yazarı Scott Byram, "Bu eski Yerli Amerikan tasarımı, avlanma stratejilerinde inanılmaz bir yenilikti. Bu belirgin Yerli teknolojisi, dünyanın birçok yerinde binlerce yıldır kullanılan avlanma ve hayatta kalma tekniklerine bir pencere açıyor" dedi. Ayrıca, bu araştırma Clovis çukurunun, erken dönem yerli halkların mastodonlar ve mamutlar gibi soyu tükenmiş megafaunalarla yaşama yeteneklerini gösterdiğini belirtiyor. Dr. Byram, "Bazı çentikli ok uçlarının aksine, bu mızraklar daha sağlam bir silahtı ve muhtemelen savunma amaçlı da kullanılıyordu" derken, Dr. Sunseri, "Bu mızraklar, kullanıcıyı korumak için tasarlandı" şeklinde ekledi.

    Çalışmanın ortak yazarı Scott Byram, "Bu eski Yerli Amerikan tasarımı, avlanma stratejilerinde inanılmaz bir yenilikti. Bu belirgin Yerli teknolojisi, dünyanın birçok yerinde binlerce yıldır kullanılan avlanma ve hayatta kalma tekniklerine bir pencere açıyor" dedi. Ayrıca, bu araştırma Clovis çukurunun, erken dönem yerli halkların mastodonlar ve mamutlar gibi soyu tükenmiş megafaunalarla yaşama yeteneklerini gösterdiğini belirtiyor. Dr. Byram, "Bazı çentikli ok uçlarının aksine, bu mızraklar daha sağlam bir silahtı ve muhtemelen savunma amaçlı da kullanılıyordu" derken, Dr. Sunseri, "Bu mızraklar, kullanıcıyı korumak için tasarlandı" şeklinde ekledi.