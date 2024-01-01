İlk İnsanların 13 Bin Yıl Önce Devasa Hayvanları...

Çalışmanın ortak yazarı Scott Byram, "Bu eski Yerli Amerikan tasarımı, avlanma stratejilerinde inanılmaz bir yenilikti. Bu belirgin Yerli teknolojisi, dünyanın birçok yerinde binlerce yıldır kullanılan avlanma ve hayatta kalma tekniklerine bir pencere açıyor" dedi. Ayrıca, bu araştırma Clovis çukurunun, erken dönem yerli halkların mastodonlar ve mamutlar gibi soyu tükenmiş megafaunalarla yaşama yeteneklerini gösterdiğini belirtiyor. Dr. Byram, "Bazı çentikli ok uçlarının aksine, bu mızraklar daha sağlam bir silahtı ve muhtemelen savunma amaçlı da kullanılıyordu" derken, Dr. Sunseri, "Bu mızraklar, kullanıcıyı korumak için tasarlandı" şeklinde ekledi.