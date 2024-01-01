Soğan İle Sarımsağı Birlikte Pişiren Yandı!
Meğer karaciğeri tahriş edip bitiriyormuş
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Bazı yiyeceklerin uyumu, lezzeti iki katına çıkarabilir. Yemek pişirirken ise kullanılan ve lezzete lezzet kazan o ikili soğan ve sarımsaktır. Soğan ve sarımsak yemeklere farklı bir aroma verdiğinden hemen hemen her yemekte kullanılır. Bu sayede yemeğin lezzeti de artabilir.
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SAĞLIĞA İYİ GELMEYEBİLİR
Bazı besinlerin birlikte tüketimi sağlık açısından bazı potansiyel riskleri beraberinde getirebilir. Soğan ve sarımsak ikilisi de bunlardan biridir. Soğan ve sarımsağı beraber pişirmek vücudumuza, sağlığımıza iyi gelmeyebilir. Soğanı ve sarımsağı ayrı ayrı pişirmek çok daha faydalı olabilir.
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PİŞİRME SÜRELERİ FARKLI
Soğan ve sarımsağı aynı yemekte mi kullanmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken noktalar var. Soğan ve sarımsağın yumuşama ve pişme süreleri farklıdır. Soğanların kavrulması genellikle biraz daha zaman alır. Önce soğanı kavurup, soğan yumuşadıktan sonra sarımsağı atmak gerekir. Aksi takdirde sarımsaklar çabuk piştiği için yanacak ve soğanları da yakacaktır.
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BESİN DEĞERLERİ KAYBOLUR
Sarımsak ve soğanda antibiyotik niteliğinde birçok vitamin ve mineral bulunur. Soğan ve sarımsakta bulunan antioksidanlar vücutta bulunan zehirli toksik maddeleri atmaya yardım eder. Soğan ve sarımsaklar beraber piştiğinde özellikle sarımsak yüksek sıcaklıktan çok daha fazla ısınacağı için içinde bulunan besin değerleri yok olur.
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SAĞLIKSIZ BİLEŞİKLER OLUŞTURABİLİR
Sarımsağın uzun uzadıya kavurma gerektiren bir işlemi yoktur. Zaten boyutu küçük olduğu için kolaylıkla ısıda yumuşayabilir. Sarımsak pişirme sırasında olması gerekenden fazla kavrulduğunda sağlıksız bir bileşik olan ?Allicin?i oluşturabilir. Allicin denen bu madde kolesterol düşürme, etkisinin yanı sıra karaciğer, mide, bağırsak sistemini tahriş edip, erkeklerde sperm hareketlerini yavaşlatmaktadır.
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YEMEĞİN TADI BASKIN OLABİLİR
Yemeklere lezzet katan sarımsak ve soğan güçlü aromalara sahip besinlerdir. Soğanı ve sarımsağı çok kullanıp, bunun yanında bir de çok kavurursanız yemeğin tadı çok baskın olabilir. Üstelik sarımsak ve soğanın aşırı miktarda tüketilmesi bazı kişilerde gaz ve şişkinlik gibi sorunlara sebebiyet verebilir.
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AYRI DA PİŞİRİLEBİLİR
Soğan ve sarımsağı doğru şekilde pişirirseniz yemekleriniz lezzetinden bir şey kaybetmez. Sağlığınız için soğanı ve sarımsağı ayrı pişirip dilerseniz sonrasında birleştirerek yemeklerinize zengin bir tat katabilirsiniz. Bu yöntem yemeğinizin lezzetine lezzet katarken sindirim açısından da size iyi gelebilecek bir seçenek olabilir.