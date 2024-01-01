Soğan İle Sarımsağı Birlikte Pişiren Yandı!

YEMEĞİN TADI BASKIN OLABİLİR

Yemeklere lezzet katan sarımsak ve soğan güçlü aromalara sahip besinlerdir. Soğanı ve sarımsağı çok kullanıp, bunun yanında bir de çok kavurursanız yemeğin tadı çok baskın olabilir. Üstelik sarımsak ve soğanın aşırı miktarda tüketilmesi bazı kişilerde gaz ve şişkinlik gibi sorunlara sebebiyet verebilir.