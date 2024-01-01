Ronaldo'nun Futbolu Bıraktıktan Sonraki Yeni İşi Belli Oldu!

Birçok ünlü ismin katıldığı YouTube platformunda bugüne kadar en fazla takipçiye sahip olan kişi Mr. Beast olarak biliniyor. 311 milyon takipçili Mr.Beast?ın en büyük rakibi Ronaldo olacak. Daha yeni olmasına rağmen yaklaşık 20 milyon olan takipçi sayılı Ronaldo?nun YouTube hesabının takipçisi ile Mr.Beast?ın takipçi sayısının anlık verileri YouTube?da canlı yayınla yarıştırılıyor.